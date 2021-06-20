«И теперь я женат!»: рэпер Моргенштерн готовится к свадьбе - обещает затмить катафалк Собчак

Избранница Моргенштерна - 21-летняя студентка Дилара Зинатуллина. Фото: Instagram.com

23-летний рэпер и бизнесмен Моргенштерн полтора года назад переехал из Уфы в Москву, и уже за последний год по данным Forbes заработал $1,5 млн. Алишер Моргенштерн в трендах у молодежи. Его феномен в том, что парень сумел придумать, как выжать максимум из возможностей YouTube. Для того, чтобы держаться в трендах, нужно и дальше эпатировать публику. В эти выходные Алишер приготовил очередной сюрприз. Несмотря на показную распущенность, Моргенштерн давно влюблен в землячку и верен ей. Его избранница - 21-летняя студентка Дилара Зинатуллина. Рядом с Алишером молодая женщина быстро превратилась в популярного блогера, тусовщицу и развратную танцовщицу в клипах возлюбленного. Популярность Моргенштерна коснулась и Дилары: она уже стала рекламным лицом крупнейшего интернет-магазина одежды. Близость к Алишеру приносит деньги. Дилара своего гения пиара слушается, поэтому была вынуждена согласиться на эпатажную выходку с предложением руки и сердца.

Ребята решили пожениться еще весной – а на лето запланировали связанные с этим мероприятия. Разрушитель традиций Алишер все обставил максимально эпатажно. Молодые, будучи мусульманами, пришли в синагогу и там объявили о женитьбе. Кругом были друзья, служба охраны Алишера и его мама, велась съемка.

Дилара волновалась, предлагая кольцо в коробочке жениху: «Ты сказал, что мне надо тебе предложение сделать. И я согласилась!» Алишер сыграл удивление: «Да конечно «да!» Моргенштерн всем, кто забыл, тут же напомнил, что он «Женщина года» - шоумен заставил модный журнал вручить ему недавно эту премию. Только с этим условием он согласился прийти на их вечеринку. Отсюда и идея с предложением.

Были и объятия с мамой молодого долларового миллионера. Она, кстати, одна воспитала такого кормильца. Алишер прочел подготовленный по случаю рэп. Вот кусочек: «Дорогая мать, есть новость – хочу сказать. Видишь эту женщину – я давно в нее влюбился, сегодня мы решили пожениться!» Звучали аплодисменты и крики Алишера: «И теперь я женат!»

Однако, говорят, что этим дело не ограничится – будет свадьба. Алишер готовит грандиозный перфоманс, готовясь затмить свадьбу Собчак и Богомолова на катафалке. Рассматривается не только Москва, но и ОАЭ.

Алишер Моргенштен расчувствовался после помолвки и сочинил для поклонников и прессы речь, где был пафосен, как на Оскаре: «Спасибо Богу и судьбе за самую странную и сумасшедшую жизнь!»

Рэпер воображал как мог – а вдруг, кто не понял его посыла: «Мальчик - делает предложение. Мужчина - принимает его. Девочки, завидуйте - выхожу за жену. Большего счастья для женщины года и представить сложно. Я хочу сказать огромное спасибо своей жене за то, что она перевернула реальность и теперь официально заслужила статус «главная шоуменка рашки». Она избавила нашу семью от типичного «Алишер сделал предложение Диларе». И в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы. Ну жена реально. А произошло это чудо в синагоге на моем первом шабате. Символично «шо пепец». Мы не иудеи (пока). Лично мне очень близка культура. Я знаю, что в шабат нельзя пользоваться телефоном. Но благодарен судьбе, что этот, перевернувший мою жизнь момент, засняла и увековечила моя служба безопасности. Сори за грешок».

Моргенштерн получил сотни поздравлений от коллег и недоброжелателей. Среди них были и такие пожелания: «пригласи ведущим на свадьбу певца года Ревву» или «теперь осталось родить самому».