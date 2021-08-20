Российские ученые: при вакцинации беременных вырабатываются антитела, которые защитят от коронавируса и ребенка

Прививка значительно снижает риски для самочувствия будущей мамы и ребенка в условиях пандемии Фото: Shutterstock

Новая научная статья вышла в авторитетном рецензируемом научно-практическом журнале «Проблемы репродукции». Ее авторы - команда российских исследователей под руководством главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава, академика РАН Лейлы Адамян. Ученые провели анализ большого объема данных из разных стран мира, чтобы дать заключение: насколько безопасна и эффективна вакцинация от коронавируса для беременных женщин. А также рассмотрели вопрос, как сказывается антиковидная прививка на развитии плода и здоровье новорожденных детей.

«В связи с тем, что беременные и кормящие не включены в клинические испытания вакцин против COVID-19, на текущий момент данные о последствиях вакцинации среди указанной категории женщин очень ограничены», - отмечают авторы научной работы. Вместе с тем и за рубежом, и в России уже накопилась информация, что называется, по факту наблюдений за пациентками.

В нашей стране исследователи сравнили течение и исход беременности у 891 пациентки с коронавирусом и 1694 женщин, не болевших ковидом, находившихся в акушерском отделении городской клинической больницы им. О.М. Филатова в Москве в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г. Выяснилось, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей. Кроме того, дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации. Выше оказалась и смертность при родах у женщин, зараженных коронавирусом.

Аналогичные тревожные данные поступают из многих зарубежных стран, отмечается в статье. А вот о роли вакцинации от ковида для беременных информация накапливается, наоборот, позитивная. «На текущий момент данные системы наблюдений V-safe, реестр «V-safe pregnancy» и система VAERS (национальные и международные базы данных. - Ред.) не вызывают подозрений в отношении безопасности вакцинации против COVID-19 в третьем триместре беременности для беременных и новорожденных», - пишут авторы.

«Прививка значительно снижает риски для самочувствия будущей мамы и ребенка в условиях пандемии», - поясняется в комментариях к статье на сайте Минздрава.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кому прививка нужна в первую очередь

Специалисты во главе с Лейлой Адамян дают подробные рекомендации: каким группам беременных женщин вакцинация должна быть предложена в первую очередь. Речь идет о будущих мамах, которые имеют определенные проблемы со здоровьем, признанные индивидуальными факторами риска тяжелого течения COVID-19. А именно:

- сахарный диабет,

- хронические респираторные заболевания,

- онкологические заболевания,

- хроническая болезнь почек,

- сердечно-сосудистые заболевания,

- ожирение,

- заболевания печени.

Также вакцинация настоятельно рекомендуется будущим мамам, которые имеют повышенный риск инфицирования коронавирусом в силу профессиональной деятельности. В первую очередь это медицинские и социальные работники. «Перед проведением вакцинации против COVID-19 также следует учитывать индивидуальный риск тромбообразования», - отмечается в научной работе.

Что касается постпрививочных реакций, то по итогам наблюдения авторы статьи поясняют: «имеющиеся данные о местных и системных реакциях на вакцины против COVID-19, которые зарегистрированы в системе V-safe, демонстрируют схожие показатели для беременных и небеременных женщин». То есть усиления побочки от вакцин у будущих мам не замечено.

КСТАТИ

Исследователи радуют: важным дополнительным «бонусом» вакцинации беременных женщин может стать антиковидная защита ребенка. Дело в том, что после прививки антитела к SARS-CoV-2 обнаруживаются в пуповинной крови. «Это означает, что вакцинация против COVID-19 во время беременности может защитить детей от данной инфекции», - делают вывод авторы научной работы.

Кроме того, недавние исследования продемонстрировали наличие поствакцинальных антител к новому коронавирусу в грудном молоке. Что также может защитить ребенка от инфицирования, обнадеживают ученые.

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