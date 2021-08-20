Лучший отдых - это труд: Четверть россиян подрабатывают, чтобы... Занять свободное время

Выходит, почти четверть из нас являет собой истинный образец усердия и трудолюбия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось бы, очевидная вещь: человек подрабатывает, если ему не хватает денег. Иначе бы палец о палец не ударил. Но не все так просто!

Аналитики Авито.ру и GigAnt опросили 10 тысяч россиян, которые имеют подработку, и выяснили: зачастую причина вовсе не в деньгах. Вернее, не только в них. Так, 22% россиян имеют «левак», чтобы позволить себе более дорогие покупки, а 13% просто копят деньги без цели - пусть будут, а там разберемся (подробнее см. «Только цифры»). Но что самое интересное: 23% опрошенных подрабатывают просто потому, что хотят занять себя делом в свободное время.

Выходит, почти четверть из нас являет собой истинный образец усердия и трудолюбия: есть возможность отдохнуть - а работаем! Даже когда не нуждаемся в деньгах.

- Открыто заявить, что мне не хватает денег - значит, признать собственную уязвимость. Поэтому люди часто стесняются сказать об этом, называя вещи не своими именами, - сомневается в искренности некоторых респондентов психолог и социолог Алексей Муразанов, управляющий партнер консалтинговой компании «Психея».

Но это вовсе не означает, что 23% «трудолюбивых» россиян откровенно лукавят. По словам психолога, у каждого человека есть масса «нематериальных» потребностей - в информации, знаниях, социализации, признании, уважении и т. д. Часто люди подрабатывают, чтобы удовлетворить эти потребности. Ведь подработка, как и основная работа, может быть интересной и приносить не только деньги, но и удовольствие, приятное общение. Поэтому для многих она и превращается в отличный способ провести свободное время.

КОНКРЕТНО

Почему вы подрабатываете?

23% - хочу занять себя делом в свободное время

22% - не хватает основного дохода для крупных покупок (техника, образование, путешествия и т. д.)

16% - чтобы заработать на ежедневные расходы (продукты, услуги и т. д.)

15% - чтобы расплачиваться по кредитам, ипотеке

10% - подработка - мой единственный источник дохода

13% - коплю на будущее без конкретной цели

1% - другое

По данным Авито.ру и GigAnt. Опрошено 10 тысяч человек.

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