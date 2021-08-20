Извращенцы на марше: В Бельгии требуют признать, что каждый человек в душе педофил

Писательница из Бельгии Дельфин Лекомпт Фото: Кадр видео

В Европе начинают раздаваться голоса в пользу того, что педофилия это абсолютно нормально. Одной из первых ласточек нового шокирующего любого нормального человека движения выступила женщина тонкой душевной организации. 43-летняя бельгийка Дельфин Лекомпт трудится «штатным поэтом» музея города Брюгге. Она не особо известная на международной арене, разве что 11 лет назад получила премию за лучшее дебютное произведение на нидерландском языке. А сейчас эта представительница богемы написала в журнал Humo пронзительное и пугающее письмо, в котором утверждает, что «люди должны принять тот факт, что тяга к педофилии живет в каждом из нас».

- Каждый человек испытывает влечение к юным, - считает Лекомпт. - Я считаю, что очень опасно демонизировать и замалчивать педофилов.

Ну, с опасностью замалчивания педофилии еще можно согласиться, а вот пункт про угрозы ее демонизации вызывают вопросы.

Не знаем уж, насколько хороши вирши мадам Лекомпт, но в искусстве переворачивать все с ног на голову она достигла немалых высот. По ее логике, педофилы являются настоящими жертвами современного общества.

- Большинство педофилов всю жизнь борется со своими сексуальными чувствами к детям, - пишет поэтесса. – Это настоящий ад на земле: дети повсюду, но педофилу не разрешается их трогать.

Действительно, стоит пожалеть бедняг! Кстати, таким образом можно пожалеть, например, и воров, ведь они видят деньги везде, но не могут их трогать!

А уж как красиво описывает маленьких детей сама Лекомпт, прям заслушаешься:

- Ничего не подозревающий, чистый взгляд восьмилетнего мальчика-алтарника, шестилетнего сына шорника (да, вот такой язык у дамы!) или пятилетней румынской продавщицы цветов восхитителен, это вершина красоты и небесного великолепия.

После таких трогательных картин, «нет ничего постыдного или возмутительного в том, чтобы фантазировать в своей гостиной или в уме об откровенных встречах и акробатических состояниях (!!!!) с вышеперечисленными людьми». Дальше идут уже избитые приемы про голых детей в произведениях искусства, опасностях цензуры и прочие банальные вещи.

А в чем же причина этого письма, оправдывающего «акробатические состояния» с детьми? Дело в том, что Лекомпт решила выступить в защиту 51-летнего актера, которого известный местный борец с педофилами Свен ван дер Мейлен, действующий под прикрытием, заставил на камеру признаться в «любви» к детям и рассказать о сексе с 14-летними мальчиками, а также о фантазиях с возможным обменом собственного ребенка с «коллегами» для сексуальных утех. Вот таких вот кадров и предлагает оберегать поэтесса.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Шокирующий эксперимент, сломавший тысячи судеб: В Западной Германии педофилы годами усыновляли сирот

Психолог-гомосексуалист смог убедить власти в том. что эта мера поможет неблагополучным детям (подробно)