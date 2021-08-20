Жена актёра Бориса Щербакова: «Мы сделали прививку, никакой «короны» нет»

Актер Борис Щербаков с женой Татьяной Бронзовой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Накануне 71-летний народный артист был госпитализирован в 52-ую московскую больницу, в которой спасали от последствий коронавируса певицу Макsим. Заболел Борис Щербаков 12 августа после того, как вернулся со съемок в Крыму.

Еще вчера в Сети появилась информация, что у Бориса Васильевича ковид и двусторонняя пневмония. Но коронавирус как будто бы не подтвердился.

Как рассказала «КП» супруга артиста Татьяна Бронзова, Борис Васильевич привился «Спутником – V» еще два месяца назад . Сама Татьяна Васильевна сделала прививку в мае.

В начале лета они летали в Ессентуки на кинофестиваль «Хрустальный источник». 8 августа Борис Щербаков улетел в Крым на съемки. Сейчас там полным ходом снимается оригинальный сериал режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».

По словам Татьяны Бронзовой, Борис Васильевич много работает. Помимо съемок в кино, Щербаков занят на телевидении, каждый месяц он ведет программу на канале «Звезда». Так что, где именно заразился коронавирусом народный артист, сказать трудно.

- Сегодня (20 августа) Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, «короны» нет. Если человек попадает в больницу, все считают, что у него корона, - поделилась мыслями Татьяна Васильевна. - Но если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына… А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. Все в нашей семье сделали прививку, поэтому никакой «короны» у нас нет.

- От чего же тогда пневмония?

- Помимо коронавируса, сейчас гуляет и другая зараза, которая вызывает пневмонию. Очень нехорошая легочная инфекция. От нее тоже надо беречься. Я думаю Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках.

- То есть тесты на ковид отрицательные, тем не менее человек попадает в больницу с вирусной пневмонией?

- Да, тесты у Бори отрицательные. У него незначительное поражение одного легкого, это показало КТ. Двусторонней пневмонии нет …

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