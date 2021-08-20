Владимир Путин сделал Ангеле Меркель предупреждение по Украине

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Ангелой Меркель. Фото: REUTERS

Ангела Меркель в последний раз посетила Москву в качестве канцлера Германии. Осенью пройдут выборы в Бундестаг, и участвовать в них нынешняя глава ФРГ, которая правила 16 лет, не будет.

Несколько часов Ангела Меркель и Владимир Путин обсуждали в Кремле проблему Афганистана, мир на Украине, политический кризис в Белоруссии и будущее транзита газа в Европу.

Оба, несмотря на сложные моменты в прошлом, встретились, как добрые друзья. Наш президент на немецком языке приветствовал Меркель и подарил ей цветы. Канцлер в ответ назвала Путина «дорогим Владимиром» и несколько раз повторила по-русски: «Добрый день».

После закрытой части мероприятия лидеры стран провели совместную пресс-конференцию. Вот главное, что на ней рассказал Владимир Путин:

АФГАНИСТАН

Президент признал очевидную вещь: с «Талибаном»* придется иметь дело.

- Движение это контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала Афганского государства, - сказал Путин.

Одновременно президент заметил, что не надо повторять прошлых ошибок и пытаться научить всех демократии танками и ракетами.

- Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим «лекалам», не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы, - ответил Путин.

Ответственность за победу «Талибана» глава России возложил на НАТО: «Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя, но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом, как о каком-то провале. Мы были заинтересованы, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является».

НАВАЛЬНЫЙ

- Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Вообще бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий для того, чтобы эта борьба была эффективной, - заявил Путин.

Президент добавил, что сделает все, чтобы ситуация в России оставалась стабильной.

- Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в 20 веке, мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет, - сказал Путин.

Перед началом беседы Владимир Путин вручил канцлеру Меркель букет цветов. Фото: REUTERS

УКРАИНА

Президент напомнил, что в Киеве подготовлен законопроект о переходном периоде в Донбассе. Документ перечеркивает все Минские соглашения.

- Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка, - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса, - предостерег Путин.

Президент пожаловался, что «украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри говорит другое».

- Фактически, я хочу это подчеркнуть - достаточно посмотреть же высказывания первых лиц государства, это говорит о том, что (Киев - Ред.) не собирается выполнять минские соглашения, - констатировал глава России.

БЕЛОРУССИЯ

Президент фактически заявил, что решать политический кризис в Белоруссии должны сами белорусы. Нельзя, чтобы в этом участвовал кто-то еще.

- Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Белоруссии, госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства, - подчеркнул Путин.

УКРАИНСКИЙ ТРАНЗИТ ГАЗА

- Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним свои обязательства по транзитному контракту - даже после того, как она покинет своей пост федерального канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше, - пообещал президент.

Путин добавил, что судьба газового транзита через Украину в далекой перспективе остается в руках Евросоюза.

- Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнеров - сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе, - подчеркнул президент.

«Талибан»* — запрещенная в РФ террористическая группировка.

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