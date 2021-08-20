Меркель повезет в Киев согласованное с Путиным решение кризиса на Донбассе

Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Фото: REUTERS

О нынешнем визите Ангелы Меркель в Москву было объявлено ровно неделю назад. С тех пор в Киеве кроме досады и даже обиды - ведь ее поездка в столицу Украины была согласована и объявлена раньше - ломали голову: почему канцлер ФРГ все-таки сначала встретится с Путиным, и только потом - с Зеленским?

Можно, конечно, объяснить все графиком первых лиц. Но вряд ли на таком уровне встречи лидеров определяются спонтанно. Скорее, здесь просматривается четкая логика: уходящая со своего поста фрау Меркель сначала проводит встречу в своей политической «весовой категории» - с президентом России. А уже потом с «легковесом», до которого надо будет довести принципиальные решения, принятые на встрече в Москве. Иначе ситуация выглядела бы весьма нелепо: сначала в Киеве канцлерин беседует с Зеленским, который опять напрашивается на встречу с Путиным, а потом пересказывает российскому лидеру о «хотелках» комика-президента.

Прошедшая по итогам переговоров пресс-конференция лидеров России и Германии вполне подтвердила это. И Путин, и Меркель назвали Украину и кризис на Донбассе в числе главных обсуждавшихся тем. И если по другим вопросам в позициях сторон проявились явные расхождения, в частности, по «берлинскому клиенту», которого Меркель опять попросила освободить (а Путин, как бы отвечая на вопрос немецкого журналиста, попросил уважать решение российского суда), то по юго-востоку Украины было проявлено полное согласие.

Меркель: «хотя мы не достигли того, что предусмотрено Минскими соглашениями, с этим форматом надо обходиться бережно и надо не дать зайти ему в тупик, буду выступать за это и во время визита в Киев».

И Путин, и Меркель назвали Украину и кризис на Донбассе в числе главных обсуждавшихся в Кремле тем. Фото: REUTERS

Путин: «к Минским соглашениям надо относится бережно и с уважением, я проинформировал госпожу канцлера о том, что на Украине собираются принять закон, который будет означать фактический выход Киева из этих соглашений, и надеюсь, что она окажет давление на руководство Украины, чтобы такого не случилось».

Поэтому никаких сомнений нет в том, что Меркель сделает Зеленскому такое предложение по урегулированию Донбасского кризиса, от которого ему трудно будет отказаться. Кстати, говоря об украинской главной проблеме, она неоднократно называла и Луганск, и Донецк, что в Киеве должны заметить.

Единодушие Путина и Меркель по выходу из кризиса на Украине вряд ли понравится украинскому руководству. Оно до недавнего времени сурово одергивало иностранных лидеров, чуть ли не запрещая им обсуждать ситуацию на Украине без самой Украины. Но хриплые окрики Зеленского все почему-то игнорируют.

Так в чем может состоять предложение Меркель для украинского президента? Украинские политики и аналитики ставят на первое место тему газового транзита, рисуя перспективу потерять его после истечения срока нынешнего газового соглашения между Москвой и Киевом в 2024 году чуть не как конец света. Отсюда некоторые из них уверенно предсказывают: Меркель предложит Зеленскому условия Москвы по разблокировке мирного процесса на Донбассе, и если он примет их, тогда транзит газа будет и после 2024, нет - пеняй на себя. И добавляют, что Зеленский уже однажды упустил из-за нежелания пойти на компромисс возможность урегулировать газовую проблему напрямую с Путиным - во время встречи в Париже стран «нормандского формата» в 2019 году.

В вопросе транзита российского газа по украинской ГТС российский и немецкий лидеры тоже были очень близки. Будет транзит, Россия готова выполнять свои обязательства даже после того, как госпожа канцлер уйдет со своего поста. Но существенное уточнение сделал Путин. Мы то готовы использовать украинскую трубу и после 2024 года, но сначала должны получить ответ от западных партнеров, сколько им надо будет газа. А вдруг в свете перехода на «зеленую энергетику» они вообще откажутся покупать российский газ? Очень изящный ход: транзитное будущее Украины зависит не от произвола России, а от потребностей Евросоюза. Ведь в него стремится Киев? Пусть ЕС за него и отвечает.

Единственный откровенный диссонанс между Москвой и Берлином по поводу Киева - заявление Меркель о том, что «аннексия» Крыма - нарушение территориальной целостности Украины, и Германия будет эту целостность защищать. Что вполне в духе сложившегося на Западе консенсуса по непризнанию Крыма российским. Если бы госпожа канцлер так переживала за «аннексированный» полуостров, то почему бы ей не остаться в Киеве, куда она прилетит 22 августа, еще на один день - 23 числа там с помпой собираются открыть «Крымскую платформу». Вот радости бы у хозяев было…

Так что не правы те, кто говорил о переговорах в Москве, а затем в Киеве лишь как о «прощальных гастролях» канцлера Меркель. Известно, что покидающие после многолетнего пребывания у власти политики обязательно думают о том, какое политическое наследство они оставляют. Меркель не хочет, по словам немецкого политолога Александра Рара, войти в историю как канцлер, «потерявший Россию» и не выполнивший обязательств гаранта Минских соглашений. Так что в Кремле, без сомнения, прошла отнюдь не светская беседа.

Следующий этап финального политического рывка госпожи Меркель после 16 лет руководства Германией и в известном смысле всем Евросоюзом состоится уже в это воскресенье в Киеве. В Москве она пообещала, что в деле украинского урегулирования надеется на преодоление нынешнего застоя и достижение прогресса. Ждем.

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