В США выставили на продажу самую дорогую в истории виллу

Проект многоуровневого особняка. Фото: агентство недвижимости Hilton&Hyland

Вилла, претендующая на звание самого дорогого в Соединенных Штатах объекта жилой недвижимости, еще даже не существует.

Точнее, под ее строительство приобретен земельный участок в Лос-Анджелесе, есть и архитектурный проект, сообщает Fox Business.

Приобрести готовый дом можно будет за $250 миллионов. И если кто-то сможет выложить за такое жилье колоссальные четверть миллиарда, то на рынке американской жилой недвижимости будет зафиксирован очередной рекорд, который пока принадлежит квартире за $238 миллионов, купленной на Манхэттене в 2019 году финансистом Кеном Гриффином.

Рекордный проект в Калифорнии реализует девелопер Мохаммед Хадид, отец всемирно известных топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид.

В многоуровневом особняке будут: 19 спален и 28 санузлов, бар, массажный кабинет, боулинг, сигарная комната, винный погреб, кинозал на 36 кресел, хамам, бассейн, а также гараж на пять машиномест.

Ожидается, что строительство будет закончено через 2 года, а потенциальные покупатели смогут приобрести виллу в законченном виде за полную цену, либо за $92 миллиона на стадии готового фундамента. Работы по возведению уже начались, равно как и прием заявок от потенциальных покупателей.

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