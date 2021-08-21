Тело писателя неделю пролежало в московской квартире

Сергей Гусаков - человек очень многогранный Фото: Личный архив героя публикации

Несколько дней назад в полицию обратились жители одного из домов на Балаклавском проспекте на юге столицы. Они сообщили, что из соседней квартиры доносится неприятный запах. Обеспокоенные соседи пытались самостоятельно достучаться до хозяев, но дверь уже несколько дней никто не открывал. Тогда на место вызвали спасателей. Квартиру вскрыли, в одной из комнат обнаружили тело мужчины. Им оказался 62-летний писатель Сергей Гусаков.

— В квартире по адресу Балаклавский проспект было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Давность наступления смерти от четырёх до шести дней, обстоятельства его гибели в данный момент устанавливаются, — сообщил источник kp.ru

Сергей Борисович Гусаков — человек очень многогранный. Он занимался изучением искусственных пещер и подземных сооружений, не использующихся по прямому назначению и написал ряд книг, таких как "Пенталогия", "Катакомбный Итог", "Катакомбный Мэйнстрим", "Робинзоны Миров", "Четыре Действия", "Альбомы", "Некролог Большого Барьерного Мифа" и многие другие.

Гусаков занимался промышленным альпинизмом и даже работал подземным спасателем. В 1991 году он установил рекорд одиночного подземного пребывания: Гусаков провёл в каменоломне 91 день. Но этим интересы Сергея Борисовича не ограничивались, мужчина очень любил бардовскую песню, сам создавал и записывал дуэты со своими друзьями. И даже стал идейным вдохновителем и первым редактором "Радио АЛА", с 1 октября 1991 года станция круглосуточно вещала бардовские песни. А в редакцию регулярно приходили письма от благодарных слушателей.

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