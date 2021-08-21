Последствия могут быть долгими: Какие болезни подстерегают нас на пляже

Есть пять способов защитить себя от пляжных угроз Фото: REUTERS

Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U окинул взглядом потенциальные опасности песчаных пляжей и рассказал, что нас там ждет. А может, уже и дождалось...

Ах вы, паразиты!

Мир паразитов велик и разнообразен, однако на пляже выше всего вероятность знакомства с глистами и токсокарами.

Глисты – это круглые черви, которые откладывают яйца в почве (в том числе, в песок), а при попадании в организм чаще всего поражают кишечник, хотя могут выбрать как место жительства любой орган.

Симптомы: увы, очень смазанные и похожи на симптомы других болезней. И поэтому не всегда можно сразу понять, что вы подхватили паразитов: беспокоят жжение, зуд, высыпания, похожие на аллергию (крапивницу), диарея, рвота, боли в животе и т. д.

Путь заражения: немытые фрукты и овощи, а также некачественная вода. Но проникнуть в наше тело эти паразиты могут и через кожу, как раз тогда, когда вы, ни о чем не подозревая, бродите по теплому песочку или лежите на нем без пледа или покрывала. Да-да, глисты не менее коварны, чем острые камни и раковины...

Токсокары или собачьи гельминты.

Симптомы: можно спутать с аллергией или простудой – появляются зуд, кашель, растет температура.

Путь заражения: собаки, лучшие друзья человека. Они очень любят играть на песке и плескаться в море. А продукт жизнедеятельности этой собачки содержит яйца токсокар. Попадая в песок, они заражают и его, так что если вы не очень удачно выбрали место на пляже, то можете подхватить этих паразитов. В особой зоне риска дети, которые играют в песке и тянут в рот игрушки или не моют руки, а потом берут ими фрукты.

Не все грибы хороши

Вторая опасность, которая до поры сокрыта в пляжном песке – это всевозможные возбудители грибковых поражений кожи и ногтей. И это все вовсе не безобидные болезни, на которые можно не обращать внимания. Ведь в группы риска входят в основном дети, люди с ослабленным иммунитетом, например, после тяжелых заболеваний (включая ковид), хронические больные.

Из грибов на пляже чаще всего подхватывают Trichophyton, которые вызывают развитие «стопы атлета» (микоза стоп) и стригущего лишая (трихофитии). А также Aspergillus - возбудитель аспергиллеза, болезни, поражающей дыхательные пути и другие органы. Грибок проникает в организм при вдыхании его спор.

Симптомы:

Микоз стоп проявляет себя шелушением и зудом, если дело дошло до тяжелых поражений, то кожа становится красной, отечной. Возникают эрозии, глубокие трещины на подошвах и в межпальцевых промежутках, которые вызывают сильную боль и мешают ходить.

Стригущий лишай, которым часто болеют дети, быстро распространяется по всей коже, включая кожу головы под волосами, а иногда даже поражает ногти. Симптомы лишая - красноватые кольцеобразные пятна, которые зудят и чешутся, при поражении кожи головы - облысение передней области, перхоть. В тяжелых случаях возможно даже появление гнойных выделений.

При аспергиллезе в легких образуется аспергиллома - шаровидное образование из плотного сплетения мицелия. Болезнь быстро прогрессирует, вызывая одышку, лихорадку, кашель, боли в груди. Заболевание может распространится и на другие органы.

Пусть заражения: люди, которые уже заражены – частицы их кожи остаются на песке, и вуаля!

Не строй песчаный замок, инфекцию подхватишь!

Чаще всего на пляже нас подкарауливают золотистый стафилококк, энтерококки, сальмонеллы, кампилобактерии, а также Escherichia coli. Эти прелестные создания могут одарить нас разными видами гастроэнтерита и прочими кишечными «радостями».

Симптомы: проблема с инфекциями ЖКТ в том, что они чаще всего имеют много общих симптомов не только друг с другом, но и другими болезнями: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры и лихорадка. На глазок определить, чем именно заразился человек, довольно трудно. Так что же делать? Важно сразу обратиться к врачу или вызвать скорую, а затем обеспечить ребенку или взрослому обильное питье и дать активированный уголь или любой другой сорбент.

Но в ожидании доктора нельзя прикладывать к животу теплое, холодное, давать самостоятельно антибиотики или средства против диареи (они могут смазать картину заболевания).

Путь заражения: сточные воды, которые могут попасть в прибрежные воды и песок. Поэтому чаще всего, в опасности оказываются опять же дети, начинающие пловцы (которым в рот попадает вода) и любители песчаных замков.

Пять способов защитится себя от пляжных угроз

1. Правила личной гигиены.

То есть всегда мыть руки после возвращения с пляжа, а во время отдыха не брать еду грязными руками. Носите с собой дезинфицирующие салфетки в индивидуальных пакетиках и протирайте ими руки, если решите поесть на пляже.

2. Только чистые фрукты, вымытые безопасной водой.

Не стоит покупать фрукты с рук, лучше брать с собой на пляж только мытые овощи и фрукты. Если яблоко или груша упали на песок – протрите ее дезинфицирующей салфеткой.

3. Не ходите по песку босиком.

И не лежите на песке без пледа или другой подстилки, лучше на шезлонге или лежаке. Не следуйте примеру нудистов – носите пляжную одежду, купальники, шорты, парео и т.д.

4. Пейте только бутилированную воду.

И лучше купленную в магазинах, а не с рук у торговцев. Вообще лучше ничего не покупать на пляже – ни еду, ни напитки.

5. Себя в душ, одежду в стирку.

После купания в море или отдыха на пляже нужно принять душ и отправить одежду в стирку.

Если вы все же почувствовали недомогание, то не ждите, что оно пройдет само – обратитесь за помощью к врачу. Для этого еще перед поездкой проверьте, какую медицинскую страховку включает ваша путевка или позаботьтесь о страховке сами.

КСТАТИ

О чем расскажут анализы: как понять, что вы принесли с пляжа

Для того, чтобы определить незваного гостя и начать эффективное лечение, нужна диагностика. Для этого используются анализы кала и крови. Анализ крови показывает концентрацию специфических иммуноглобулинов, а анализ кала с помощью культуральных и молекулярно-генетических методов выявляет возбудителя кишечной инфекции. При подозрении на кишечную инфекцию можно провести и ПЦР-тест, который более чувствителен и почти со 100-процентной точностью показывает возбудителя ОКИ.

При выявлении паразитов анализ кала обнаруживает яйца, которые они отложили в кишечнике – так и определяют вид паразита. Но поскольку они могут обитать не только в кишечнике, то применяется анализ крови – т.к. продукты жизнедеятельности паразитов неизбежно попадают в кровь, то это изменяет ее состав. Общий анализ крови показывает эти изменения, а анализ крови на наличие антител к конкретным паразитам устанавливает их вид.

Аспергиллез можно выявить с помощью лабораторных исследований, которые изучают выделившуюся мокроту, соскобы с гладкой кожи и ногтей, отделяемое из пазух носа и наружного слухового прохода и т.д. Лишай диагностируют с помощью соскобов с места поражения и посевов для определения вида возбудителя.

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