Российские ученые нашли способ лечить инсульт – при помощи стволовых клеток

У большинства людей, перенесших инсульт, остается стойкое нарушение неврологических функции Фото: EAST NEWS

Ишемический инсульт – одна из наиболее частых причин инвалидности и смерти в мире. Только в России ежегодно регистрируется более 450 тысяч новых случаев. При инсульте действовать нужно очень быстро. Для того чтобы спасти здоровье и жизнь есть всего 24 часа. Но даже своевременно принятые меры и последующая реабилитация не гарантируют полного излечения.

У большинства людей, перенесших инсульт, остается стойкое нарушение неврологических функции: памяти, речи, есть ограничения по движению. Вот почему ученые во всем мире ищут пути к избавлению от возникших после болезни проблем, к максимальному возвращению здоровой мозговой активности. Одним из наиболее перспективных решений может стать терапия стволовыми клетками. Ее эффективность уже подтверждена в испытаниях на животных.

В ходе исследования ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и НИТУ «МИСиС» совместно с российскими и канадскими коллегами использовали перепрограммированные стволовые клетки человека. Испытание показало, что из особого типа стволовых клеток – нейральных – образуются все типы клеток в головном мозге, что теоретически делает их перспективным кандидатом для лечения инфаркта мозга. Кроме того, и нейральные и другие стволовые клетки – мезенхимальные – способны выделять различные вещества, стимулирующие регенерацию мозговой ткани.

О том, почему же такой перспективный метод лечения пока не используют в широкой медицинской практике и каковы перспективы для лечения инсультов у людей, а также, какие меры можно применять, чтобы инсульт предотвратить сайту kp.ru рассказали Дарья Наместникова, врач невролог, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им Н.И. Пирогова и Максим Абакумов, заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС».

- На сегодняшний день единственный доказанный и признанный в мире метод лечения ишемического инсульта в остром периоде (в течение первый суток) - это реперфузионная терапия, то есть восстановление кровотока, а также внутривенный тромболизис (введения в вену препарата, растворяющего тромб) или механическая эндоваскулярная тромбоэкстракция – операция с минимальным вмешательством, во время которой удаляют тромбы из просвета внутримозговых сосудов, - объясняет Дарья Наместникова.

Однако время, в течение которого можно безопасно использовать именно эти методы, очень короткое. Его называют «терапевтическим окном» - и это не больше 24-х часов.

- Не все пациенты успевают обратиться так быстро за медицинской помощью и даже при своевременном обращение для такого лечения есть ряд ограничений и противопоказаний, - рассказала Дарья Наместникова.

Именно поэтому ученые во всем мире ищут пути новых методов лечения и восстановления после инсульта.

- В нашем исследовании стволовые клетки вводились через сутки после инсульта. Такой временной интервал был выбран не случайно: это время «завершения терапевтического окна» и в это время применение стволовых клеток дает наилучший эффект, - рассказывает Максим Абакумов.

ПОЧЕМУ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ТАК СЛОЖНО ЛЕЧИТЬ

1. Прежде всего, есть этические ограничения.

Стволовые клетки можно выделить из тканей эмбриона, плода, плаценты, из тканей взрослого человека. Долгое время ведутся дискуссии по поводу этичности самой возможности использования в экспериментальных исследованиях клеток, полученных из эмбриона или плода человека.

- Во многом поэтому в нашем исследовании используются мультипотентные стволовые клетки, полученные из тканей плаценты и взрослого человека, здесь нет этических проблем, - продолжает Дарья Наместникова.

- С применением стволовых клеток в медицине связано активное развитие методов биоинженерии, которые позволяют перепрограммировать стволовые клетки взрослого, «превращая» их в нужный тип дифференцированных клеток. Однако для таких модификаций часто используют вирусные векторы, что требует дополнительных проверок на безопасность, - указывает еще одну трудность Максим Абакумов.

2. Нет достаточной нормативно-правовой базы, регулирующей не только получение стволовых клеток, но и проведение клинических испытаний.

3. Сложности с финансированием исследований.

- Когда речь идет об испытании какого-либо нового лекарственного препарата, то в большей степени это осуществляется за счет средств фармацевтических компаний, заинтересованных в выводе на рынок своих разработок. В случае клеточной терапией исследования ведутся долгие, дорогостоящие и всегда нужен поиск альтернативных источников финансирования, - считает Максим Абакумов.

СПАСЕНИЕ ИЛИ ПОГИБЕЛЬ? МОГУТ ЛИ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ СПРОВОЦИРОВАТЬ РАК

С применением стволовых клеток связано много страхов и мифом, которые происходят, в первую очередь, от недостатка информации.

- Стоит начать с определения того, что же такое «стволовая клетка». Можно сказать, что стволовая клетка – это недифференцированная (незрелая клетка), которая обладает двумя фундаментальными свойствами – это способностью к самообновлению (воспроизведению еще одной недифференцированной клетки подобной себе) и способностью к образованию дифференцированных (специализированных) клеток различных органов и тканей, - говорит Дарья Наместникова.

Чтобы было понятнее, можно посмотреть на стволовые клетки крови, которые находясь в костном мозге. Они дают начало всем клеткам периферической крови: эритроцитам, лейкоцитам, лимфоцитам, тромбоцитам, плазматическим клеткам. Но стволовые клетки различаются по своему потенциалу, какие-то могут дать начало жизни целого организма, а у других варианты трансформации более ограничены.

Клеточная терапия с использованием стволовых клеток активно изучается учеными во всем мире с середины XX столетия. За это время в экспериментальных, а также первых клинических исследованиях на людях, были протестированы различные типы стволовых клеток для терапии ишемического инсульта.

Эти исследования показали, что введение стволовых клеток со слишком широким потенциалом наряду с высокой эффективностью несет очень высокий риск образования злокачественных опухолей. Но вот терапия стволовыми клетками с меньшим потенциалом к дифференцировке таких рисков не несет. Это было многократно проверено учеными во всем мире, так что перспективы массового лечения инсультов стволовыми клетками - хорошие, но нужны сертифицированные площадки по производству клеточных препаратов на территории России.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА

Причин, по которым может возникнуть инсульт, то есть остановка кровоснабжения в мозговой артерии, много, однако чаще всего инсульт вызывает закупорка сосуда тромбом, или изменение мелких сосудов мозга на фоне хронически повышенного артериального давления и сахарного диабета. На сегодняшний день вылечить уже случившийся инсульт намного труднее, чем его предотвратить, поэтому очень важно следить за собой и своим здоровьем.

Риск инсульта снижает:

- отказ от употребления алкоголя и курения (которые могут ускорить развитие атеросклероза, повышенного артериального давления и свертываемости крови, изменению мозговых сосудов и другое),

- контроль массы тела (борьба с ожирением),

- соблюдение диеты с низким содержанием легкоусвояемых углеводов, трансжиров, сахара, которые также могут приводить к ожирению и сахарному диабету,

- регулярная физическая активность для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Очень важно вовремя выявлять и лечить хронические заболевания, повышенное артериальное давление, нарушения ритма сердца, сахарный диабет.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Если инсульт уже случился у человека один раз, то это не значит, что не может случиться повторного нарушения. Поэтому всем, перенесшим ишемический инсульт, стоит пройти дополнительное обследование, чтобы понять причину того, почему случился инсульт, и работать с врачом над первичной болезнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожирение, алкоголизм и рак: в чем на самом деле можно винить «плохую» наследственность, а когда решающую роль играет образ жизни

В какой степени за наши привычки и здоровье отвечает переданная от родителей ДНК-информация - о последних научно-медицинских данных kp.ru рассказал врач-генетик (подробности)