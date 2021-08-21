"Большая сделка" США c талибами* провалилась: В Афганистане вернулись публичные казни, женщин прямо на улицах заставляют закрыть лицо

Cообщения с мест свидетельствуют о том, что «Талибан»* остался «Талибаном»* Фото: REUTERS

Кто учился в школе по советским учебникам истории, должен помнить, что был в ней очень краткий период после Октябрьской революции, названый очень образно – «Триумфальное шествие Советской власти». Нечто подобное совсем недавно произошло в Афганистане, когда «Талибан»* с триумфом вернул себе власть, пройдясь чуть ли не торжественным маршем, особенно, в северных провинциях, и чуть ли не принимая ключи от городов, сдававшихся им без боя и минимального сопротивления.

При всей привлекательности и симпатичности тезиса о бегстве американцев из Афганистана, талибам в этом противостоянии торжествовать вряд ли следует. Хотя бы по той причине, что американцы уступили эту страну явно по договоренности с лидерами «студентов». Правда, всё пошло не совсем так, как хотели в Белом доме и гораздо быстрее. Заявления представителей движения «Талибан»* сигнализируют о том, что «хищники» стали «вегетарианцами»: талибы говорят, что объявляют амнистию всем сторонникам и функционерам прежней власти, что допустят женщин не только к получению высшего образования и работе по профессии, в том числе, на телевидении, что времена разрушения памятников и культурных ценностей остались в прошлом, когда они были «темными». Скорее всего, это было такой платой в «Большой сделке» с США, заключенной для успокоения Запада. Между тем, сообщения с мест свидетельствуют о том, что «Талибан»* остался «Талибаном»*.

Работающую в Кабуле журналистку CNN Клариссу Уорд талибы* в итоге настойчиво попросили закрыть лицо — прямо во время съемок ее репортажа. Раньше «Талибан»* уверял, что хиджаба, прикрывающего голову, женщинам будет достаточно, но на улицах требуют уже куда большего.

Журналистка Кларисса Уорд. Фото: стоп-кадр CNN

Талибы* уже взорвали статую лидера афганских моджахедов Абдулы Али Мазари, который был признан мучеником. Талибы уже казнили четырех командиров афганской армии в Кандагаре, талибы* казнили начальника полиции одной из провинций. Кстати, все казни победители проводят публично, как и раньше, когда они прошлый раз были у власти. А после того, как к ним в руки попали телеметрические данные всех афганцев, которые сотрудничали с американцами, их судьба может оказаться незавидной. Да, талибы* обещали соблюдать права женщин, но хозяева салонов красоты в Кабуле уже закрасили окна своих салонов с рекламными изображениями красоток, а паранджа на рынках в стране, как сообщают с мест, подорожала в 10 раз. В самом Афганистане, похоже, лучше представляют себе, кто такие талибы*, чем их рисуют сейчас западные СМИ. Руководство талибов*, может, и хотело бы навести государственный порядок, но на улице правят бал рядовые и младшие командиры, которые не понимают, почему они должны отойти от норм шариата. Кстати, один из высокопоставленных представителей «Талибана»* недавно заявил, что отныне побивать камнями до смерти будут не по желанию уличной толпы, а по приговору шариатского суда.

Да, безусловно, Россия вместе с Китаем и Турцией сейчас в числе тех немногих стран, с которыми у «Талибана»* выстраиваются в какой-то степени новые отношения. Но вот что касается соседей Афганистана в регионе, то для них все обстоит весьма не радужно. Сейчас обстановка гораздо более угрожающая для Таджикистана и Узбекистана, чем в 90-е годы прошлого века, когда путь на север талибам* преграждал Северный альянс. Тем более, что США в период подготовки своих войск и граждан к эвакуации в последние месяцы, как свидетельствуют весьма информированные источники, содействовали перемещению к границам государств Центральной Азии боевиков различных международных террористических организаций (МТО), в том числе, перебрасывая их из воюющих в Сирии группировок. А их хватает: запрещенные в России ИГИЛ*, «Аль-Каида»*, Исламское движение Узбекистана, Исламское движение Восточного Туркестана, «Ансарулла». Талибам* даже не надо самим идти за пределы родного Афганистана, ух, сколько охотников нашлось. При помощи и содействии американских спецслужб на таджико-афганской границы для боевиков этих группировок были созданы лагеря по подготовке боевиков. В том, что они начнут просачиваться через границу, сомнений нет ни у кого. И талибам*, кстати говоря, не требуется даже совершать какую-то экспансию за границы Афганистана. В этих республиках у них достаточно серьезное подспорье не только в исламистском подполье, но и среди обычного местного населения. Особенно, в среде молодежи, которой власти ничего не могут предложить, массово уезжающей из страны с растущим населением гастарбайтерствовать или пополняющей ряды безработных. Талибы с их идеей исламской социальной справедливости имеют в их лице не только добровольных помощников, но и потенциальных бойцов.

При этом, сами американцы, уйдя из Афганистана, не собираются продолжать свой «Драп на США». Сейчас усилия Белого дома и Госдепартамента направлены на то, чтобы остаться в регионе. С этой целью они интенсивно ведут переговоры, чтобы использовать военные объекты в среднеазиатских республиках для развертывания американских частных военных компаний и охранных фирм. И используют для достижения своих целей два основных аргумента – охрана семей афганцев, успевших перебраться за границы Афганистана, и недопущение переноса активности талибов в Таджикистан, Узбекистан и другие государства региона. Американцы сейчас не в том состоянии, чтобы угрожать кнутом, поэтому щедро сулят пряники – военную и финансовую помощь.

Впрочем, цену этим обещаниям руководители Таджикистана, Узбекистана и других стран региона прекрасно знают – американцы сами продемонстрировали ее в последние несколько недель. Вопрос – что им тогда делать в этой ситуации? Но об этом давайте в другой раз. *Запрещённые в России террористические организации

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