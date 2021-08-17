Какие порядки устанавливает «Талибан»* в Афганистане: Любая незамужняя женщина — добыча, а кредиты вне закона

Боец движения "Талибан"* наводит "исламский порядок" в Кабуле с противотанковым гранатометом в руках. Фото: REUTERS

«В Кабуле спокойно работают рынки, люди не боятся торговать — ведь за кражу теперь отрубают руку», — примерно такие сообщения вы можете прочитать в соцсетях. После ухода западных войск из Афганистана местное проамериканское правительство не продержалось и двух суток, ему на смену пришло движение «Талибан»*.

Во многих странах, включая Россию, оно признано террористическим. Ранее талибы отметились варварскими акциями, например, в 2001 году уничтожили уникальный исторический памятник — гигантские статуи Будды на северо-западе страны (на том основании, что, с точки зрения радикального ислама, «нельзя поклоняться идолам»).

Гигантские статуи Будды были уничтожены талибами* 20 лет назад. Фото: EAST NEWS

Многие ожидали, что, вступив в Кабул, они устроят резню. Однако посольства, те, что не сбежали вслед за американцами, и корпункты зарубежных СМИ работают в прежнем режиме, американские самолеты продолжают садиться и взлетать. Любой военный эксперт скажет, что в городской застройке или на близлежащих холмах легко спрятать боевые группы с портативными зенитно-ракетными комплексами. Однако талибы не пытаются атаковать силы США, а те если куда и стреляют — то поверх голов обычных афганцев, пытающихся прорваться на последний эвакуационный рейс.

Другими словами, налицо «договорняк» Вашингтона и «Талибана»*: первый уходит, а второй не мешает. И это не какая-то конспирология. Официальный представитель Белого дома публично признавал, что нынешнего главу «Талибана» по имени Абдул Гани Барадара четыре года назад освободили из пакистанской тюрьмы… по просьбе США «для активизации мирного процесса». И уже никого не смущает, что в 2001 году Запад ввел войска в Афганистан именно для сокрушения «террористического режима».

Лидер движения "Талибан"* Абдул Гани Барадар. Фото: REUTERS

Впрочем, и нынешние талибы заботятся о своем имидже не в пример предшественникам.

— Надежные источники в Мазари-Шарифе и Герате сообщают, что так называемая «Комиссия «Талибана» по вопросам культуры» встретилась с главнейшими местными журналистами и сказала, что они могут работать, как и раньше, но не должны публиковать «анти-исламские материалы». Это, конечно, необычный знак: возможно, талибы хотят показать миру, что они изменились, — рассказал «КП» иранский журналист и эксперт по международной безопасности Фаршад Гользари, много лет следящий за ситуацией в Афганистане.

В то же время ничто не мешает творить зло там, куда не достают объективы камер тех самых журналистов.

— Ситуация неоднозначная. Есть видео-ролики и текстовые сообщения, что талибы казнили большое количество бойцов правительственных войск на ряде территорий. Пару недель назад под Кандагаром они растерзали и убили известного комика по имени Назар Мохаммад за его шутки и выступления против «Талибана»*, — продолжает собеседник «Комсомолки».

Главное изменение — новая власть повсеместно вводит нормы ислама, причем в радикальной форме. Например, теперь хиджаб (мусульманский головной убор) для женщин является обязательным, но им «милостиво» разрешено выходить на улицу без сопровождения мужчины.

Новая афганская власть повсеместно вводит нормы ислама. Фото: REUTERS

Есть и другие новости. Британская газета Sun публикует тревожную статью: пришедшие в Кабул боевики рассматривают любую незамужнюю (или овдовевшую) женщину от 12 до 45 лет как законную добычу — и превращают ее в свою «походно-полевую жену». По сути — унижают и насилуют. Правда, британские журналисты говорят об этом со ссылкой на «рассказы третьих лиц».

Еще более чудовищные детали проводит другая английская газета Daily Mail со ссылкой на афганских активистов.

«Выколотые глаза женщины на виду у ее перепуганной семьи. Девочки в возрасте 12 лет, вырванные из рук плачущих матерей, чтобы стать сексуальными рабынями для «воинов талибана»*. Мужчины, наказанные или даже убитые за проступки наподобие «неправильной» музыки или стремления получить светское образование», — пишет Daily Mail.

Правда это или некое преувеличение — вопрос дискуссионный.

Зато на многочисленные фотографии попали магазины с товарами для «слабого пола» — хозяева торопливо срывают или закрашивают рекламу с женскими лицами. По понятиям исламистов — это тоже харам (грех).

А главное — талибы выставляют себя как борцы за социальную справедливость. Публикуют в соцсетях прямые телефоны губернаторов подконтрольных провинций: мол, есть проблемы — пишите им в мессенджеры и будете услышаны. Запрещают, по крайней мере, на словах, производство наркотиков, которое расцвело при американцах. Отменяют ссудный процент — то есть если ты ранее брал кредит, то можешь не платить, потому что это противоречит исламу (на самом деле кредитно-финансовая система при талибах тоже есть, но функционирует с рядом ухищрений, дабы «не нарушать религиозные нормы» — прим. ред.)

В общем, новая власть всячески показывает, что пришла всерьез и надолго.

* Движение «Талибан» признано в РФ террористическим и запрещено.

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