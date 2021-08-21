Сергей Степашин, президент Российского книжного Союза: Чем «подкупает» читателей «Вече»? Живой, красивой и искренней книгой

Сергей Степашин - известный политик и общественный деятель Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В нынешнем августе исполняется 30 лет столичному книжному издательству «Вече». (Президент Леонид Палько, главный редактор Сергей Дмитриев.)

Накануне юбилея известный политик и общественный деятель Сергей Степашин поделился с нами своим мнением - как этому коллективу удаётся завоевывать сердца не только российских, но и зарубежных читателей.

- Пожалуй, самый главный секрет «Вече» - это то, что издательство не гонится за так называемой «книжной модой». (Уж не знаю, кто ее вообще выдумал.), - говорит Сергей Вадимович. - Основное здесь - русские, российские традиции нашего книгоиздания, лучшие отечественные образцы этого уникального искусства - создания книги.

И второе: когда готовят книгу к изданию - здесь идут не от бизнес-плана, а - от жизни. Поэтому, практически, всегда «угадывают» интересы тех, для кого работают.

А еще в этом необычном коллективе - творческие руководители. Леонид Палько работал ответорганизатором ЦК ВЛКСМ, Сергей Дмитриев - известный российский поэт. Кстати, оба - секретари Союза писателей России.

Александр Гамов (крайний слева) с президентом издательства «Вече» Леонидом Палько, работницей издательства Ксенией Максимовой и главным редактором «Вече» – поэтом Сергеем Дмитриевым

Вот почему и обстановка здесь - соответствующая. Люди работают с огоньком и полной самоотдачей.

У «Вече» немало поистине уникальных книжных вершин. Среди них - «Полное собрание сочинений Валентина Пикуля» - оно уже издаётся четверть века, «100 великих» – уже 17 лет. Многим россиянам, и не только, полюбились и такие серии, как «Военные приключения», «Мастера приключений», «Военные тайны ХХ века» и другие...

Я люблю бывать в «Вече» - к сожалению, это удаётся не так часто. Здесь тепло. Атмосфера искренности чувствуется абсолютно во всем.

Наверное, вот это все и передаётся книгам. А затем - и читателям.

«Вече» примечательно также и тем, что на его удивительных книжных полках соседствуют и патриотическая, историческая литература, и мемуары, и публицистика, и литературоведение, и лирические сборники стихов... Да и многое другое. В общем, все то, чего ждет от нас наша читающая страна.

В эти юбилейные дни я желаю коллегам здоровья, неиссякаемой молодой энергии... Ну, какой это возраст - 30 лет!

И - ещё больше вам друзей - среди тех, кто любит книгу. Живую, красивую и искреннюю. Такую, как у «Вече».

СТАТИСТИКА

В издательстве «Вече» за 30 лет выпущено: около 19 000 наименований книг общим тиражом 140 млн. экз. - не менее 8000 авторов.

Издано 510 различных серий - в среднем по 25-30 книг в каждой. Плюс 28 серий с количеством более 100 изданных книг и 14 «серий-миллионников» с общим тиражом свыше 1 млн. экз.

КСТАТИ

В канун юбилея - 6 августа 2021 г. - распоряжением Президента России В. В. Путина коллективу издательства «Вече» - за большой вклад в развитие издательского дела - была объявлена благодарность.

Почетными грамотами «Вече» наградили Председатель правительства РФ М.В. Мишустин, председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В канун своего 30-летия крупнейшее издательство страны, специализирующееся на выпуске книг патриотической направленности, организовало выставку в Администрации Президента РФ (Старая площадь, д. 4, с. 1). Сотрудники и посетители смогут ознакомиться с лучшими книгами, вышедшими в «Вече», документами, характеризирующими деятельность издательства.

НАШИ ЛЮДИ

При участии «Вече» вышли две книги журналиста «Комсомольской правды»Александра Гамова:

«Прямая речь. В печать! В эфир! На сайт!» (ОЛМА Медиа групп, 2015). Предисловие Владимира Сунгоркина;

«Как сделать хорошее интервью... С лирическими отступлениями и секретными инструкциями». (2018) Предисловие Олеси Носовой.