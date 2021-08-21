Появилось фото памятника на могилу Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Три месяца назад по Сети разлетелась сплетня, что могилу Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище сравняли с землей. На самом деле, уже несколько месяцев друзья Армена Борисовича готовят участок к установке памятника. Заканчивается работа над проектом. Судя по всему, для надгробия выбрали последнюю роль Джигарханяна в театре, он сыграл римского философа Сенеку в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Театр времён Нерона и Сенеки». Армен Борисович как будто бы сидит на краю сцену, перед выходом на подмостки. Всю жизнь он служил театру.

- Еще с весны мы готовим место под установку памятника, - рассказал нам друг Джигарханяна Артур Согомонян. - Армен Борисович похоронен рядом с дочерью. Это старое захоронение, довольно сложно поставить рядом памятник. Места там мало. Это с одной стороны, с другой, мы хотим сделать мемориал, достойный Джигарханяна. К годовщине смерти Армена Борисовича 14 ноября надгробие планируем установить. Так принято по армянским традициям. Уже залит фундамент. Но должно пройти время, земля должна утрамбоваться, чтобы памятник потом не просел.

На могиле Армена Борисовича нет даже оградки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Монумент делает скульптор Ваге Согоян (он - автор надгробия Элине Быстрицкой – Ред.). Это будет красивая скульптура из гранита и бронзы. Оплатят работу друзья Армена Борисовича, мы уже договорились поделить между собой расходы.

Хозяин могилы Степан Джигарханян, единственный наследник Джигарханяна, все работы с ним согласованы. Он и Татьяна Сергеевна (мама Степана, вторая жена Джигарханяна - Ред.) видели проект, они сделали несколько разумных замечаний, но в целом им понравилось.

Все работы согласованы со Степаном Джигарханяном. Фото: предоставлено «КП»

- Писали, что на могиле Джигарханяна убрали ограду…

- Если вы посмотрите на памятники Есенину, Высоцкому, Абдулову, у них на могилах нет никаких оград, чтобы поклонники могли свободно подойти и положить цветы. Такой же открытый памятник будет и у Армена Борисовича. Он был великим артистом. И очень открытым человеком.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года, ему было 85 лет. Согласно его воле, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.