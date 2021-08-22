Очень дорогие дни рождения детей звезд: Овечкин снял ресторан на Рублевке, а астролог Володина оплатила казино

Все семейные праздники Овечкиных организует то же агентство, что и когда-то их свадьбу Фото: Личный архив героя публикации

На этой недели сразу несколько звезд устроили шикарные праздники для своих детей. Актриса Анна Хилькевич, хоккеист Александр Овечкин, астролог и экс-ведущая программы «Давай поженимся» Василиса Володина не пожалели времени и денег на наследников.

47-летняя Василиса Володина организовала 20-летие дочери. Вика Володина учится на втором курсе Высшей школы экономики на факультете бизнеса и менеджмента. Для организации дня рождения экс-звезда «Давай поженимся» наняла event-агентство (компанию по организации праздников) блогера Иды Галич. Для праздника арендовали пространство в бизнес-центре Москва-Сити: декорировали фотозону для встреч гостей «золотом» и баннером «Victoria 20», в одном зале накрыли стол для ужина гостей, после которого именинница с подругами отправилась в следующую комнату, где для них организовали игру в казино.

Дочь астролога Володиной Вика в импровизированном казино Фото: Личный архив героя публикации

Перед началом праздника Ида Галич приехала с телесъемок, чтобы проконтролировать работу команды и поздравить именинницу. Приятный бонус для тех, кто заказывает праздник в агентстве звезды. Вика Володина тут же похвасталась в соцсетях: «Меня сегодня лично поздравила Ида Галич». Праздник завершил торт в виде лебедя с короной на голове.

Цена вопроса: аренда помещения, декор, ужин на 15 - 20 человек, проведение игр и развлечений, комиссия агентства – от 500 тыс. руб.

35-летний Александр Овечкин и его жена Анастасия сейчас в отпуске в Москве, где все их семейные праздники организует то же агентство, что и когда-то свадьбу.

Торт Сережи Овечкина с героями любимого мультика «Кошечки - собачки» Фото: Личный архив героя публикации

Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов планеты устроил для старшего сына шикарный праздник. Мероприятие прошло на звездном уровне – большой спортсмен может себе позволить красивый праздник.

Овечкин-старший веселился на бумажной дискотеке Фото: Личный архив героя публикации

Сергей Овечкин отмечал третий день рождения в кругу семьи и друзей родителей. Мальчик любит играть в хоккей, поэтому в оформлении помещения, играх, конкурсах анимации обыграли эту ледовую тему. Для праздника арендовали ресторан на Рублево-Успенском шоссе – большинство гостей пришли с детьми, поэтому анимация трудилась весь вечер: масса игр, фокусов, конкурсов, бумажная дискотека.

Супруги Овечкины с сыновьями Сережей и Ильей Фото: Личный архив героя публикации

После ужина гости веселились под фокусы братьев Сафроновых, живое выступление группы «Дискотека Авария», а в финале вечера был салют. Родители именинника обменялись тостами-комплиментами. Анастасия Овечкина похвалила мужа: рассказала, что он уникальный папа, который умеет все – кормить, играть, менять подгузники.

Александр Овечкина отмечает 3-летие сына Сергея Фото: Личный архив героя публикации

Александр в ответ признался жене в любви и выразил надежду, что их семья продолжит расширяться. Сейчас у Овечкиных два сына: трёхлетний Сергей и годовалый Илья.

Цена вопроса: аренда ресторана, декор ресторана живыми цветами, детской зоны — в игровом стиле, кейтеринг, сладкий бар, ужин на 30 – 40 человек, анимация, выступления звезд, салют – от 3 млн. руб.

34-летняя Анна Хилькевич в этом году решила организовать праздник для младшей дочери в узком семейном кругу. Третий день рождения Марии отмечали в загородном доме – на улице устроили шумный утренник. Не было декора и красивых столов, зато вышло очень душевно. Подарки, гриль, мыльные пузыри и шоу от аниматоров.

Дочери актриса Анны Хилькевич с аниматорами Фото: Личный архив героя публикации

Помогали актрисе и ее мужу нанятые из агентства праздников аниматоры – сказочные персонажи устроили поздравление и конкурсы для именинницы, ее старшей сестры и родителей.

Цена вопроса: угощение, подарки, четыре аниматора на четыре часа – от 100 тыс. руб.

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