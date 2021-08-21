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Звезды21 августа 2021 17:45

Артисты Театра Ермоловой написали письмо Владимиру Путину

Труппа просит разобраться с нарушениями в театре и приводит примеры "постановок на широкую ногу" своего руководителя Олега Меньшикова
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Работники театра им. Ермоловой написала Путину жалобу на руководителя Олега Меньшикова.

Работники театра им. Ермоловой написала Путину жалобу на руководителя Олега Меньшикова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле этого года в театре имени Ермоловой разразился скандал. Началось массовое сокращение артистов: 25% труппы (26 штатных единиц из 90) в связи с якобы трудным финансовым положением театра. Администрация увольняет «костяк Андреевской труппы» (Владимир Андреев – прежний худрук). Это актеры, сыгравшие огромное количество ролей, прослужившие в театре много лет, имеющие признание публики и награды. Театр объясняет их увольнение финансовыми трудностями из-за эпидемии коронавируса. Труппа же считает, что её просто ликвидируют.

В открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину актеры вспоминают, с чего все началось. По словам артистов, после назначения новым художественным руководителем, Олег Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей. На сцене стали играть постановки «Товарищества 814», одним из учредителей которого является сам Меньшиков. В главных ролях выступает опять же Меньшиков. "Наверно, это выгодно играть десятилетиями спектакли своего товарищества («1900»; «Оркестр» и т.д.) и платить за это самому себе деньги. Складывается впечатление, что все расходы ложатся на плечи Театра Ермоловой, а доходы распределяются не пропорционально расходам между театром и «Товариществом 814»".

В письме есть подробный отчет о финансовой деятельности театра:

«В последнее время театр живет на широкую ногу! По имеющейся у нас информации на спектакль «Ермоловский плюс джаз» билеты через кассы не продавались, но зрительный зал был полон, - говорится в письме. - А после спектаклей часто проводятся банкеты. Руководство говорит, что денег нет, а мы видим обратное. На протяжении последних лет в театр принимались новые актеры, художники, режиссеры, с ними заключались договоры на внушительные суммы и выплачивались гонорары! На сайте госзакупок, в контрактах актеров указано от 110 000 до 1 700 000 рублей. В то время как значительная часть труппы намеренно лишалась работы, а годовой доход штатного артиста составлял около 300 000 рублей!!!

Видимо О. Е. Меньшикову выгодно ставить как можно больше спектаклей-однодневок, чтобы была возможность потратить очередные миллионы рублей. Через несколько показов на зрителя спектакли снимались из репертуара или вообще не выходили. Так случилось со спектаклем «Честная женщина» с Нееловой М.М. в главной роли и режиссером-постановщиком Фокиным В.В. Их контракты стоили театру, согласно данным с сайта госзакупок 2 897 000 рублей и 2 300 000 рублей соответственно! Кроме этого, были затрачены средства на «музыкальное руководство», услуги композитора, услуги художника-сценографа, услуги конструктора декораций, услуги художника по костюмам и художника по свету. Суммарно 8 165 000 рублей, а спектакль не состоялся! Спектакль «Крошка Цахес» обошелся театру свыше восьми миллионов рублей, хотя прошел он несколько раз и был снят.

В 2020 году контрактов только с исполнителями ролей в спектаклях было заключено на сумму 10 603 700 рублей, при этом некоторые исполнители имеют по два контракта на один и тот же спектакль одновременно, а в 2019 году - на сумму 51 844 486 рублей!!! Из них, по имеющейся на сайте госзакупок информации, господин Меньшиков О. Е. получил с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года в качестве «гонорара» (сверх заработной платы худрука – директора), от Театра им. Ермоловой, по распоряжению своего заместителя С. В. Кузоятова 24 352 946 рублей. По сути, устанавливая себе такие гонорары, Меньшиков О.Е. использует сцену государственного театра в своих личных целях. Складывается впечатление, что Меньшикова О.Е. с самого начала интересовало только здание Ермоловского театра в центре Москвы для проката спектаклей его «Товарищества 814» и бюджетное финансирование. Все это вызывает множество вопросов о рациональном использовании бюджетных денег» — пишут в письме артисты.

В письме также говорится, что, пользуясь сложившимися годами доверительными отношениями работников с предыдущими руководителями театра, Меньшиков перевел артистов на нижестоящие должности:

"Поверив, что "все останется по-старому», работники массово(!) подписались под новыми договорами, где почти у всех, кто сейчас попадает под увольнение, снижена категория. Никто не был уведомлен именно о понижении квалификационных категорий, это стало известно только сейчас из трудовых книжек в связи с увольнением. Никаких аттестационных или квалификационных комиссий по снижению категорий не проводилось. Заведомо планируя массовые увольнения, руководство театра целенаправленно не занимало этих артистов в постановках, а некоторых вывело из репертуара, чтобы говорить о незанятости работника. Таким образом, работодатель вопреки ч.2 ст.22 ТК РФ намеренно пренебрегал своей обязанностью и не обеспечивал сотрудников работой".

В Комиссию по сокращению штата вошел только один представитель творческой профессии – сам Олег Меньшиков.

В конце письма актёры просят провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в ГБУК г. Москвы «ГБУК «МДТ им М.Н. Ермоловой». Письмо составил профком театра им. Ермоловой.

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