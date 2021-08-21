Незамужняя Равшана Куркова рассекретила тайного ребенка от миллионера: «Мое сердце растёт вместе с сыном»

Накануне своего 41-летия красавица-актриса сообщила о рождении наследника. Фото: Instagram.com

Слухи о материнстве Равшаны Курковой, которые появились в конце прошлого года, оказались правдой: накануне своего 41-летия красавица-актриса сообщила о рождении наследника. Мальчика, названного Гаспаром, звезда впервые показала в соцсетях.

- Мое сердце растёт вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни - самый важный, долгожданный, самый счастливый, - призналась Равшана.

Подписчикам молодая мама продемонстрировала три снимка малыша, но никаких подробностей не сообщила. Похоже, первенцу звезды уже около года, а его отец, как несложно догадаться по хештегу #ГаспарАмарян, - бизнесмен-миллионер Сергей Амарян. Именно о нем как о возможном избраннике Курковой писала пресса в прошлом году, однако, друзья пары тогда категорически опровергли новости о рождении ребёнка. Мол, Сергей и Равшана счастливы вместе, но поздравлять их с пополнением в семье пока рано.

Сергей Амарян для актрисы - достойная партия. За прошлый год выручка боксерского клуба Rocky Road, совладельцем которого он является, составила 24 миллиона рублей. Да и папа бизнесмена - человек не бедный. По данным СМИ, в 1970-х Рубен Андроникович работал в структурах Министерства цветной металлургии СССР. После занимал руководящие должности в Московской городской телефонной сети. А в 2000 году Амарян-старший сел в кресло генерального директора ОАО «ЦентрТелеком», где годовые обороты составляли десятки миллиардов рублей. Сейчас Амарян-старший на пенсии, но его сбережений, как говорят в окружении семьи, хватит на роскошную жизнь и внукам, и правнукам.

Сама же Равшана Куркова долго мечтала о материнстве. Актриса была замужем дважды: в первом браке с фотографом Семеном Курковым беременность закончилась выкидышем. Второй брак с актером Артемом Ткаченко также оказался бездетным. После двух разводов снова под венец актриса не торопилась и о свадьбе с Амаряном не объявляла. Да и друзья пары делились с прессой, что до сих очень ждут пышного торжества.