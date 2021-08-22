Наконец стало понятно, на кого похожа дочь Кристины Асмус

Кристина Асмус с дочкой. Фото: Instagram.com

Фотографию семилетней дочки Насти недавно выложила в Инстаграме актриса Кристина Асмус. Сейчас Настя вместе с мамой находится на Шри-Ланке. Кристина там снимается в картине «Булки». Её дочь в это время под присмотром своей тёти, младшей сестры Кристины, - Карины.

«Удивительно, как абсолютно все, кто видит нас вживую рядом, говорят, что она (Настя) моя копия. Но мне всегда (с рождения и сейчас) казалось, что она просто безумно похожа на Гарика (Харламова – экс-супруга Асмус – Ред.). Но характер мой - вижу цель, не вижу препятствий», - рассказала о дочери Кристина.

Конечно, после каждого такого поста начинается обсуждение, на кого похожа красавица-дочь. «Да она копия Гарик», - считают одни. Но большинство подписчиков пришли к выводу: «Настя похожа на обоих родителей одинаково».

Настя, дочь Кристины Асмус Фото: Instagram.com

Марина Зудина тоже любит похвастаться фотографиями своих детей, чтобы фолловеры тут же откликнулись: «Марина, у Вас с Олегом Павловичем, удивительные и красивые дети!» И то правда. Павел – уже популярный актёр. 15–летняя Маша Табакова - симпатичная прямо-таки тургеневская девушка. «Папина доча» - написали про нее подписчики Зудиной в Инстаграме.

Маша Табакова. Фото: Instagram.com

Уже выросли «сладкие крошки» у Юлии Пересильд. Восьмилетняя Маша и 12-летняя Аня буквально ходят на головах. Юлия опубликовала фото в Инстаграме: ее дочки выполняют акробатический трюк.

«Юль, тренируешь дочкам вестибулярный аппарат? Видно твои тренировки не прошли даром», - подписчики в комментариях намекают на то, что Юля скоро полетит в космос. В мае этого года ее кандидатура была одобрена госкорпорацией «Роскосмос» для участия в космическом полете на МКС, где пройдут съемки художественного фильма с рабочим названием «Вызов».

У Юлии девчонки действительно очень хорошие и не по годам взрослые. Старшая Аня снимается в главной роли в кино у режиссера Анны Гороян. Сюжет триллера «Тибра» такой: 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука (ее играет Аня Пересильд), единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы.

«Я горжусь своей девочкой! Анка! Ты смелая, честная, трудолюбивая, талантливая, внимательная! Ты умеешь общаться с людьми, говорить: спасибо! быть легкой, даже , когда тяжело! Это твоя Первая такая большая Роль, несмотря на все наши вопли: Не надо!!! Рано! Не вытянешь! - ты просто сказала: «Нет, я хочу и все!» Ну что ж … Доброго пути! Ты теперь много понимаешь, что такое актёрский Труд! Сил тебе, малышка! Ну и пусть дальше также везёт с людьми, ибо тут прекрасная компания!»

Дочери Юлии Пересильд - Маша и Аня. Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Старшая дочь Юлии Пересильд снимается в кино. Фото: Instagram.com

Дарья Мороз регулярно выкладывает фото своей десятилетней дочери Ани Богомоловой. И многие находят, что Аня очень похожа на своего папу. А недавно поклонники Мороз нашли сходство с ее матерью – актрисой Мариной Левтовой, бабушкой Ани.

Дочь Дарьи Мороз - Аня Богомолова. Фото: Instagram.com

Ирина Пегова очень много снимается. Но как только выдается свободный день, она путешествует по России вместе с дочкой 15-летней Татьяной Орловой. Они такие дочки-матери – подруги. Таня увлекается фотографией, что актрисе очень удобно: профессиональный фотограф всегда рядом.

Ирина Пегова с дочкой Татьяной Орловой. Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Александра Ребенок так занята работой: съемки, спектакли, что, кажется, ей не до семьи. Однако это не так. Саша – прекрасная мама двоих детей. Недавно ее дочери Вере исполнился годик. Саша разместили семейную фотографию в своем микроблоге.

Александра Ребенок с дочерьми и мужем. Фото: Instagram.com

Вере исполнился годик. Фото: Instagram.com

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