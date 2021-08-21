Путин посоветовал всем посетить Нижний Новгород: Он просто завораживает своей красотой

Владимир Путин посетил Нижний Новгород. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В субботу начались торжества по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Путин лично посетил праздничный концерт, поздравил жителей с круглой датой, а потом рассказал, как город будет развиваться.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- В центре города на свободных землях появится квартал высоких технологий, где будет создано более 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест (10 тысяч только начало), построен студенческий городок.

ТРАНСПОРТ

- Будет модернизирована транспортная система, которой ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей нижегородской агломерации. Речь в том числе о формировании пересадочных узлов, возведении станций метро и дублёров главных магистралей города – проспектов Гагарина и Ленина. И для реализации таких масштабных, социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать и такой наш новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решения по этим вопросам приняты.

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Комфортные, безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты – детские сады, школы, поликлиники.

ВСЕ В НИЖНИЙ

- Кстати говоря, хочу посоветовать всем, кто пока откладывает или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить. За последние годы город преобразился и продолжает свое развитие. Он просто завораживает, очаровывает своей красотой.

СПРАВКА "КП"

800-летие Нижнего Новгорода отмечается с 19 по 21 августа 2021 года. Сцену главного шоу праздника разместили на слиянии Оки и Волги. На концерте, который приехал посмотреть Путин, выступят: Любэ, Баста, рэпер L’One (Леван Горозия) и другие.