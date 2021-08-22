Ангела Меркель впервые публично озвучила имя того, кого хотела бы видеть своим преемником

Для этого человека всегда было важно поставить в центр всего личность Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично назвала имя того, кого хотела бы видеть своим преемником.

Приняв участие в предвыборной кампании партии ХДС, она заявила, что поддерживает Армина Лашета.

- Для этого человека всегда было важно поставить в центр всего личность и ее незыблемое достоинство. Я уверен, что именно с таким отношением он послужит народу Германии, став следующим канцлером ФРГ. – сказала Меркель.

Занимающий в настоящее время пост главы правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет уже избран главой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) на съезде делегатов, состоявшемся в январе этого года.

Тогда он заявил, что будет бороться с правыми террористами, разжигающими протесты и волнения в стране, а также призвал немцев быть нетерпимыми к любым проявлениям ненависти.

59-летний Лашет поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и настаивает на его достройке.

Он пришел в мир политики из журналистики: работал корреспондентом баварского телевидения, был главным редактором газеты KirchenZeitung Aachen.

Его переезд в резиденцию канцлера пока никем не гарантирован: пост главы правительства необходимо завоевать на выборах. И, судя по всему, это будет непростым делом: опросы показывают, что социал-демократ Олаф Шольц может составить Лашету серьезную конкуренцию.