Ангела Меркель впервые публично озвучила имя того, кого хотела бы видеть своим преемником

Для этого человека всегда было важно поставить в центр всего личность
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично назвала имя того, кого хотела бы видеть своим преемником.
Приняв участие в предвыборной кампании партии ХДС, она заявила, что поддерживает Армина Лашета.
- Для этого человека всегда было важно поставить в центр всего личность и ее незыблемое достоинство. Я уверен, что именно с таким отношением он послужит народу Германии, став следующим канцлером ФРГ. – сказала Меркель.
Занимающий в настоящее время пост главы правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет уже избран главой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) на съезде делегатов, состоявшемся в январе этого года.
Тогда он заявил, что будет бороться с правыми террористами, разжигающими протесты и волнения в стране, а также призвал немцев быть нетерпимыми к любым проявлениям ненависти.
59-летний Лашет поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и настаивает на его достройке.
Он пришел в мир политики из журналистики: работал корреспондентом баварского телевидения, был главным редактором газеты KirchenZeitung Aachen.
Его переезд в резиденцию канцлера пока никем не гарантирован: пост главы правительства необходимо завоевать на выборах. И, судя по всему, это будет непростым делом: опросы показывают, что социал-демократ Олаф Шольц может составить Лашету серьезную конкуренцию.