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Политика22 августа 2021 12:51

Встреча Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" 22 августа 2021: прямая онлайн-трансляция

Президент России 22 августа 2021 года проведет встречу с представителями "Единой России" для обсуждения предвыборной программы партии
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Российский лидер планирует обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии

Российский лидер планирует обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии

Фото: REUTERS

В воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями партии «Единая Россия» для обсуждения предвыборной программы партии. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, российский лидер планирует обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, которые поступили во время встреч и обсуждений с гражданами.

Ранее, 17 июля «Единая Россия» запустила специальный интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании можно было либо проголосовав на сайте NP.ER.RU в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, либо направить свои предложения при помощи специальной формы. Кроме того, предусмотрен и офлайн-формат. Гражданин может заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или депутата партии.

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Владимир Путин встречается с представителями «Единой России»
Владимир Путин встречается с представителями «Единой России»
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