Нефтеюганский Люцифер, "Мене, текел, фарес" к Новому Году, лучший министр финансов, Конрад Карлович и wielkie gowno, Зюганов выгрызает бюрократизм

На выборы в думу Нефтеюганска идет Лилит Люцифер. В еврейской мифологии Лилит - демоница Фото: EAST NEWS

На выборы в думу Нефтеюганска успешно прошла регистрацию 42-летняя домохозяйка Лилит Люцифер. В ЛДПР, от которой она будет участвовать в голосовании, не видят в том ничего страшного и зловещего: "Активный член партии, состоит уже давно в ЛДПР, а имя Люцифера приняла после окончания университета по каким-то своим причинам". Очевидно, по принципу "Нет, я уже не Орландина, я Люцифер!".

Люди, не столь философические, как в нефтеюганской ячейке ЛДПР, могут скорее вспомнить слова апостола: "Детушки, последние времена!". Тем более, что о том же говорит и спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями А. Б. Чубайс: "В конце нынешнего года сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, скорее всего, XXII вв.".

Представитель объясняет это глобальным энергетическим переходом:

"Но грозные буквы давно на стене

Чертит уж рука роковая.

Падет углерод и придет водород,

Великий, могучий, свободный".

Предсказывать и обещать можно все, что угодно, но лучше избегать чрезмерной конкретики, потому что если предсказание не сбудется (а ведь всяко бывает), возникнет естественный вопрос: "Как же так?". Если к Новому Году не сформируется группа лидеров грядущего века, выйдет неудобно. А ведь есть опасение, что не сформируется даже новая группа новогодних исполнителей - петь и плясать будут все те же ветераны эстрады под предводительством А. Б. Пугачевой.

Впрочем, спецпредставителю не привыкать. Когда в 1992 г. он обещал: "Ваш ваучер будет стоить, как две "Волги", а вышло, что он стоил две бутылки водки, А. Б. Чубайс не растерялся и тут же дал убедительное объяснение превращения "Волги" в водку. "Давайте сравним, что было бы, если бы недобрали мы с пропагандистским напором. Цена такой ошибки была бы гораздо выше — крах приватизации. А значит, осталась бы командно-административная экономика, усиленная криминальным накалом закулисного передела собственности".

Но ведь и теперь то же самое. "Если недоберем сейчас с пропагандистским напором, цена такой ошибки – крах декарбонизации". В такой ситуации всегда лучше пересолить, чем недосолить, что спецпредставитель и делает с каким-то диким вдохновением.

Единственная проблема – с кем сегодня поддерживать связи. Ведь получается как на Черноморской кинофабрике в момент, когда немого кино уже не было, а звукового еще не было. Старая мировая элита, которую отправят в утиль через три месяца – взаимодействовать с нею такой же смысл, как с бывшим афганским начальником Ашрафом Гани две недели назад. Новая элита XXI-XXII в. пока в непонятках. Остап Бендер, правда, сумел преодолеть трудности переходного периода на кинофабрике и впарить тамошнему начальству киносценарий "Шея". Наверное, сумеет и А. Б. Чубайс.

Но и бывший афганский президент Гани оказался парень-молоток. Он вовремя сумел сбежать из Кабула, преодолев дурную афганскую традицию, идущую еще от времен Тараки и Дауда, отправлять предыдущих начальников на тот свет. Более того: он не только спас свою жизнь, но еще прихватил 169 млн. долл. наличными на пропитание. Недаром его еще в 2003 г. объявили лучшим министром финансов в Азии. Конечно, на фоне сумм, прихваченных из России лондонскими борцами за свободу, 169 млн. могут показаться лептой вдовицы, но ведь и Афганистан – страна бедная.

Да и не все (хотя и многие) российские капиталисты завершают свою карьеру в Лондоне. Есть примеры, когда они тратят свои несметные богатства на пользу родной стране. Если Конрад Карлович Михельсон, чьим удостоверением личности пользовался предводитель дворянства Воробьянинов, был другом детей, то богатый богатина Леонид Викторович Михельсон (за последний год его состояние выросло на 7,8 млрд. долл. и достигло 24,9 млрд. долл.) является другом современных художников. Его иждивением на Болотной площади в Москве была установлена композиция швейцара Урса Фишера "Большая глина №4", которую традиционалисты и обскуранты называют "Большое г… №4" – очевидно, в подражание польскому выражению "wielkie gówno".

Хотя wielkie gówno установлено не навеки, а только на три месяца – Фишер гастролирует с ним, делая красочный подарок то флорентийцам, то нью-йоркцам, а теперь москвичам, -- члены Общественной палаты г. Москвы стали собирать подписи под воззванием к С. С. Собянину с требованием убрать изделие. С другой стороны, дама-патронесса К. А. Собчак восхитилась "этой вот классной крутой штукой" и посетовала, что "эстетическая эволюция сознания идет крайне тяжело".

Классная штука или так себе, но удивительна отвага Конрада Карловича. В течение многих лет он в соответствии с принципом "деньги любят тишину" всячески держался в тени, являясь совершеннейшим антиподом Г. Л. Стерлигова или Е. А. Чичваркина. И вдруг на старости лет он связался с современными искусниками – "седина в голову, а бес в ребро". Даже и такой серьезный мужчина может сделаться сосудом современным.

Но некоторые мужчины по-прежнему тверды в консерватизме, на иной взгляд, даже и чересчур. Лидер КПРФ Г. А. Зюганов, узнав, что глава Минцифры М. И. Шадаев намерен внедрить электронные паспорта в виде пластиковых карточек, подобных современным водительским правам, назвал это "Полным безобразием -- давай, говорит, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять тебя". И даже поручил своему партийному заместителю т. Новикову отправить т. Шадаеву стихи Маяковского "О советском паспорте", в которых поэт пишет, что "волком бы выгрыз бюрократизм". Очевидно, имея в виду, что в своем антибюрократическом порыве В. В. Маяковский, однако, делал исключение для советского загранпаспорта "К любым чертям с матерями катись любая бумажка, но эта…", но т. Шадаев про загранпаспорт ничего не говорил.

Да и поэт испытывал восторг одический именно от советского паспорта, Зюганов же страстно защищает российский. Очевидно, мысленно декламируя:

"И я достаю из широких штанин

Предмет моей ажитации.

Читайте, завидуйте: я гражданин

Российской федерации!".