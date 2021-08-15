Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, после того, как «талибы»* вошли в Кабул, сообщили в политических кругах государства.

Ближайшие помощники Гани также покинули Афганистан вместе с ним. Президент передал полномочия лидерам политических партий страны, передает Tolo News.

Тем временем таджикская Asia Plus сообщает, что Гани, а также глава администрации Афганистана и советник по национальной безопасности направились в Таджикистан, откуда планируют улететь в третью страну.

В свою очередь в посольстве России в Кабуле заявили, что афганский лидер бежал из президентского дворца.

Ранее источники Sputnik Афганистан сообщили, что Гани сложил полномочия президента страны. Также ранее появилось сообщение о том, что бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства республики.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей «Талибана»*.

*Запрещенная в России террористическая организация