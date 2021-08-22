«Мы подчинились идиотскому девизу о завершении вечных войн»: Тони Блэр раскритиковал США за бегство из Афганистана

Тони Блэр был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 год Фото: EAST NEWS

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр разразился большой программной статьей в 15 тысяч знаков на тему ситуации, разворачивающейся в Афганистане. Свой труд для Института глобальных изменений он именовал так: «Почему мы не должны бросать народ Афганистана ради их и нашего блага».

В своей статье Блэр осудил США и Британию, которая 20 лет назад присоединилась к американским частям и начала борьбу с «Талибаном»*, за вывод войск из Афганистана.

«Сегодня мы находимся в том настроении, при котором установление демократии расценивается как утопическое заблуждение, а вмешательство практически любого рода - как глупая затея, - отмечает английский политик. - Мир сейчас не уверен в том, где находится Запад, потому что очевидно, что решение о выводе войск из Афганистана было продиктовано не стратегией, а политикой. <…> Мы сделали это, подчинившись идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны. При этом наше присутствие в стране было минимальным, за последние 18 месяцев ни один солдат не погиб».

По его мнению, американцы пошли на уступку талибам* и согласились уйти, тем самым заслужив «аплодисменты всех джихадистских группировок по всему миру». При этом провалом США в Афганистане, да и в целом «эпохальным отступлением Запада» могут воспользоваться Россия, Китай и Иран.

Бывший премьер призвал власти Британии, во-первых, сохранить свое присутствие в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все те, за кого запад несет ответственность. Речь идет, в частности, о тех афганцах, которые помогали в противостоянии с талибами*. А во-вторых, выработать меры давления на «Талибан»* - санкции, чтобы талибы* понимали ответственность за свои действия, а также таким образом защитить местное население.

По словам политика, судьба Афганистана во многом будет зависеть от помощи США, Японии, Великобритании и других государств, а местное население, средний возраст которого составляет 18 лет, видело свободу и не станет безропотно подчиняться режиму талибов*.

*«Талибан» - организация, запрещенная на территории РФ

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