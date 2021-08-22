Во сколько обойдутся новые социальные выплаты пенсионерам и военным: экономист назвал затраты бюджета на инициативы Путина

Дата выплат и их порядок будут определены последующими постановлениями Фото: EAST NEWS

Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил произвести очередные единовременные социальные выплаты. В частности, глава государства предложил выплатить до конца года по 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны (выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, подчеркнул президент). Кроме того, единовременно будут выплачено в среднем по 15 тысяч рублей – военнослужащим и приравненным к ним лицам. Дата выплат и их порядок будут определены последующими постановлениями.

По просьбе «Комсомольской правды» инициативы президента оценил экономист, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

- Почему именно эти две категории граждан – пенсионеры и военнослужащие – по предложению Владимира Путина получат право на единовременные выплаты?

- Что касается пенсионеров: пенсии у нас индексируются в начале года по инфляции предыдущего периода времени. То есть в этом году пенсии были проиндексированы по прошлогодней инфляции, которая в этом году была перекрыта текущей инфляцией, особенно в продуктовом наборе, который составляет значительную часть трат пенсионеров. Реальные доходы пенсионеров начали снижаться со 2 квартала 2021 года. Для того, чтобы компенсировать эти потери, и нужна эта выплата. Что касается военнослужащих, то у них индексация окладов производится отдельным распоряжением главы государства. В прошлом году такой всеобщей индексации в армии не было, и поэтому сейчас она назрела, хотя бы в виде единовременной выплаты.

- Можно ли оценить расходы бюджета на эти социальные выплаты.

- Давайте посчитаем. У нас 39 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, и еще 6 млн военных пенсионеров и тех, кто получает персональные пенсии после государственной службы. Если все они получат по 10 тысяч рублей, это уже затраты в размере 450 млрд рублей. Если добавим к ним 2 млн военнослужащих, росгвардейцев и других приравненных лиц, то суммарные расходы бюджета будут около полутриллиона рублей. Это очень большие деньги.

- Не будет ли способствовать вливание этих денег в экономику дальнейшему разгону потребительской инфляции?

- На самом деле, я думаю, что нет. Наши пенсионеры люди в массе своей бережливые. Вряд ли они будут резко увеличивать свой уровень потребления. Подозреваю, что многие эти деньги сберегут и не будут сразу тратить.

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