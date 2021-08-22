В России появилась еще одна прививка от коронавируса для пожилых и скоро стартуют испытания вакцины-спрея для носа

Наша первая антиковидная вакцина «Спутник V» очередной раз доказала свои преимущества Фото: REUTERS

Совсем скоро людей старше 60 лет начнуть прививать «Спутником Лайт». Эта вакцина подтвердила свою безопасность и эффективность для представителей старшего поколения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Напомним, «Спутник Лайт» включает всего один укол (это первый компонент классического «Спутника V») и применяется в основном для ревакцинации тех, кто уже прививался более 6 месяцев назад.

Как отмечается в инструкции к «Спутнику Лайт», на 28-й день после укола антитела появляются у 96,88% здоровых добровольцев. У лиц с предшествующим иммунитетом к коронавирусу (то есть переболевших или ранее привитых) отмечается выраженный рост титра антител уже на 10-й день после вакцинации.

Пока, правда, в инструкции по-прежнему значится, что «Спутник Лайт» может применяться у людей от 18 до 60-ти лет. Чтобы им на практике свободно начали прививать тех, кому 60+, такое дополнение должно быть оформлено документально. Ожидается, что соответствующая поправка в инструкции появится в ближайшее время. Сама вакцина есть во всех российских регионах, заверил Михаил Мурашко.

Тем временем Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи успешно завершил доклинические исследования (то есть проверку на животных) вакцины в виде спрея в нос. Она будет усиливать местный иммунитет на наших слизистых оболочках, которые первыми «принимают» вирус. И сразу обезвреживать его. Новая вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Скоро должны стартовать клинические исследования такой прививки на людях. Ее преимуществом будет не только удобство применения, но и минимум поствакцинальных реакций, заверил глава команды разработчиков академик Александр Гинцбург.

А вот наша первая антиковидная вакцина «Спутник V» очередной раз доказала свои преимущества. В ходе исследований в Аргентине выяснилось, что комбинация одного укола российской прививки c вакциной американской компании «Модерна» дает повышенный иммунный ответ. В том числе защита оказалась выше, чем при сочетании «Модерны» с британской прививкой от компании «АстраЗенека». Чуть раньше стало известно, что комбинация «Спутник V» плюс вакцина от «АстраЗенеки» тоже эффективна и безопасна.