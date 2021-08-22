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Здоровье22 августа 2021 15:47

В России появилась еще одна прививка от коронавируса для пожилых и скоро стартуют испытания вакцины-спрея для носа

Рассказываем о самых важных новостях вакцинации за эту неделю
Анна НИКОЛАЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Наша первая антиковидная вакцина «Спутник V» очередной раз доказала свои преимущества

Наша первая антиковидная вакцина «Спутник V» очередной раз доказала свои преимущества

Фото: REUTERS

Совсем скоро людей старше 60 лет начнуть прививать «Спутником Лайт». Эта вакцина подтвердила свою безопасность и эффективность для представителей старшего поколения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Напомним, «Спутник Лайт» включает всего один укол (это первый компонент классического «Спутника V») и применяется в основном для ревакцинации тех, кто уже прививался более 6 месяцев назад.

Как отмечается в инструкции к «Спутнику Лайт», на 28-й день после укола антитела появляются у 96,88% здоровых добровольцев. У лиц с предшествующим иммунитетом к коронавирусу (то есть переболевших или ранее привитых) отмечается выраженный рост титра антител уже на 10-й день после вакцинации.

Пока, правда, в инструкции по-прежнему значится, что «Спутник Лайт» может применяться у людей от 18 до 60-ти лет. Чтобы им на практике свободно начали прививать тех, кому 60+, такое дополнение должно быть оформлено документально. Ожидается, что соответствующая поправка в инструкции появится в ближайшее время. Сама вакцина есть во всех российских регионах, заверил Михаил Мурашко.

Тем временем Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи успешно завершил доклинические исследования (то есть проверку на животных) вакцины в виде спрея в нос. Она будет усиливать местный иммунитет на наших слизистых оболочках, которые первыми «принимают» вирус. И сразу обезвреживать его. Новая вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Скоро должны стартовать клинические исследования такой прививки на людях. Ее преимуществом будет не только удобство применения, но и минимум поствакцинальных реакций, заверил глава команды разработчиков академик Александр Гинцбург.

А вот наша первая антиковидная вакцина «Спутник V» очередной раз доказала свои преимущества. В ходе исследований в Аргентине выяснилось, что комбинация одного укола российской прививки c вакциной американской компании «Модерна» дает повышенный иммунный ответ. В том числе защита оказалась выше, чем при сочетании «Модерны» с британской прививкой от компании «АстраЗенека». Чуть раньше стало известно, что комбинация «Спутник V» плюс вакцина от «АстраЗенеки» тоже эффективна и безопасна.

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