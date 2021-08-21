Минздрав: эксперты разрешили прививать пожилых людей "Спутником Лайт"

Минздрав сообщил, что эксперты разрешили прививать пожилых людей "Спутником Лайт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что эксперты дали разрешение на вакцинацию пожилых людей вакциной "Спутник Лайт".

- Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, — сообщил министр в разговоре с журналистами.

Глава Минздрава добавил, что 85% смертельных случаев в России приходится на граждан старше 60 лет. Заболевание коронавирусом для пожилых людей является колоссальным риском, отметил Мурашко. По сообщению министра, многие госпитализированные с коронавирусом пациенты жалеют, что не привились.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 21 тысячу случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 6 726 523 случая заражения. Лидером по показателю стала Москва, где заболело 1852 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 1665 случаев. Московская область стала третьей (1119 случаев). Также за сутки зафиксировали 797 летальных исходов. Из больницы выписали 20 647 россиян.