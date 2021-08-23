Как Анталья и Шарм-эль-Шейх стали «дачей у моря» для миллионов россиян

Отдых на зарубежный курортах стал для россиян привычным. Фото: Антон ПИКУС

Сейчас уже сложно поверить, что столь любимые нашими гражданами турецкие пляжные отели появились не так давно. Фактически только перед нашими «лихими 90-ми», когда россияне впервые начали массово выезжать за границу. А до конца 80-х в Анталье не было практически ничего, кроме небольшого рыболовецкого порта.

Похожая история и с другой «всероссийской здравницей» - Египтом. Бум строительства отелей на Красном море пошел с середины 80-х, а до этого были лишь бедные рыбацкие поселки, и никаких там толп с масками и ластами.

В чем-то эти истории похожи. Обеим странам удалось превратить регионы, куда до этого иностранцам и сунуться было страшно, в «мекку» пляжного туризма. Как они это сделали? И что из этого опыта могла бы использовать Россия?

ИСТОРИЯ 1. ЕГИПЕТСКАЯ

Кто видел в Хургаде не только отели и центральную улицу, но и весьма непривлекательные задворки, тот понимает, почему до середины 80-х туристы эти края категорически игнорировали. И ни подводные красоты Красного моря, ни климат, позволяющий купаться круглый год, помочь тут не могли.

С середины семидесятых египетские власти стали пытаться ситуацию поменять. Революционным называют закон от 1974 года, который дал право иностранным компаниям вкладывать свои средства в промышленность, энергетику, туризм, транспорт и городское хозяйство Египта. Эксперты утверждают, что гостиничным бумом на Красном море страна обязана прежде всего крупным немецким, британским и американским инвесторам.

Семейный отдых в Египте - обычное дело для россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но прежде чем те побежали вкладывать деньги в пески пустыни, египетское государство и само потрудилось.

- Хургаду начинали отстраивать военные, которых для этой цели вербовали, они же и переезжали туда работать семьями. Это было чем-то сродни нашим комсомольским стройкам, только на основе государственно-частного партнерства. С будущими портье и официантами из числа солдат египетской армии контракты подписывались на несколько лет вперёд. И потом, на этапе становления, популярные отельные зоны развивались при ведущей роли государства — как с точки зрения инвестиций, так и организации всех процессов, - утверждает эксперт по инвестициям в коммерческую недвижимость, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. - Частные деньги скорее плюсовались как некое дополнение, и лишь позднее стали основой для дальнейшего развития туристической отрасли.

Позднее — это когда уже стало понятно, что в сочетании с человеческими условиями отдыха Красное море вполне может быть привлекательным для туристов. А с крупными западными гостиничными сетями в Египет пришли не только дополнительные деньги, но и представления о том, что должно быть на территории отеля, чтобы туда потянулся массовый турист. Египетское государство реализовывать эти представления не мешало — на последующих этапах оно в основном сосредоточилось на том, чтобы обеспечивать туристам и инвесторам достаточную безопасность.

Плоды такой политики - уже к началу 1990-х гг. доходы от туризма в Египте превзошли доходы от судоходства в Суэцком канале.

ИСТОРИЯ 2. ТУРЕЦКАЯ

Первый план развития туристического сектора в Турции был составлен еще в 1963 году. Но дела шли ни шатко, ни валко. Толп желающих вкладываться в туризм в стране с нестабильной экономикой и политической ситуацией не наблюдалось.

Все резко изменилось после того, как в 1982 году в Турции был принят закон «О поощрении туризма». Министерство культуры и туризма получило фактически чрезвычайные полномочия. Оно стало определять приоритетные для развития туризма территории, имело право национализировать земли с существующими отелями «не того» качества, могло заказывать строительство дорог, а также кредитовать застройщиков и отельеров напрямую через свой «туристический» банк.

Турецкие курорты пользуются популярностью у российских туристов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бизнес же, который был готов вкладываться в нужных местах в отели, получил беспрецедентные льготы: землю передавали в аренду бесплатно на 49 лет, кредитовали под самый низкий возможный на тот момент процент, владельцев на несколько лет освобождали от основных налогов и пошлин, для отелей установили льготные тарифы на воду, газ, электричество.

Взамен был установлен достаточно строгий контроль за качеством сервиса. За серьезные нарушения следовали штрафы.

- Они могли доходить до нескольких процентов от всей стоимости вложенных в отель средств - всё делалось для соответствия высоким стандартам, - объясняет Пётр Пушкарёв.

Инвесторы участвовали и в создании инфраструктуры — от тоннелей до аэропорта Антальи.

План сработал безукоризненно. В 1980 году в страну приехало 1,2 млн туристов, в 2019 — 51,7 млн. В 2023 году Турция надеется принять более 75 млн туристов.

- По поддержке турбизнеса турки и сейчас опережают почти всех в мире, что и делает их мировыми лидерами, - рассказывает президент российского Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. - В частности, для стимулирования въездного туризма там платят 50 долларов туроператорам из бюджета страны за каждого привезенного туриста.

ВАЖНО

Четыре главных урока для России

1. Необходимо создавать условия наибольшего благоприятствования для инвесторов в тех регионах, где государство решило развивать туризм. Причем зафиксировать «правила игры» на длительную перспективу (взять хотя бы турецкие 49 лет бесплатной аренды).

- Как результат, государству не пришлось существенно влезать в ценовую политику отелей, которые и без того могли годами держать привлекательные цены на бронирование, вести себя очень гибко в зависимости от сезона и от текущего количества отдыхающих, - поясняет Пётр Пушкарёв. - Инвесторы понимали, что впереди у них много лет предсказуемого бизнеса и можно не "жадничать", пытаясь вырвать из кошельков приехавших туристов всё, что только возможно, "с потрохами".

2. Курорты в Турции и Египте строились комплексно, по определенному плану, руководило этим «сверху» государство. Как бы у нас сейчас сказали — «работали по госпрограмме», под которую были приняты законы.

- Не только определялось, какому именно инвестору отдать в концессию тот или иной клочок земли в туристическом анклаве, но и заранее предполагалась концепция, что именно там будет, как станет развиваться территория, - говорит Пушкарев.

3. На определенном этапе развивающиеся туристические страны привлекали популярные сети западных отелей вроде Hilton, Marriott или InterContinental. С ними приходили не только деньги, но и технологии — на которые потом равнялся местный бизнес. И своим, и зарубежным компаниям предлагались одинаковые льготы — ради развития конкуренции. Предполагалось, что от этого выиграет турист, а именно он потом принесет деньги в казну.

4. Должна существовать определенная система контроля со стороны государства за тем, чтобы приехавший отдыхающий чувствовал себя в безопасности. В обеих странах работает туристическая полиция, в обязанности которой входит любого рода помощь туристам.

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