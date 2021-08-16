Рейсов на Красное море станет в 3 раза больше: Подешевеют ли туры в Египет

На пляжи Хургады и Шарма смогут добраться порядка 20 тысяч отдыхающих каждую неделю Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Хорошие новости о теплых странах, где многим из нас захочется отдохнуть, когда и на Черном море, и в Турции станет прохладно. Оперативный штаб принял новые решения о международном авиасообщении, часть их них касается популярных курортов.

ЕГИПЕТ

С 9 августа после 5-летнего перерыва возобновлены прямые рейсы из России на Красное море – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Изначально были разрешены по 5 рейсов в неделю в каждый из красноморских аэропортов, и только из Москвы. Все допуски с нашей стороны получила авиакомпания “Россия”, и еще столько же египетский перевозчик Egypt Air. В общей сложности 20 рейсов в неделю. Это очень мало для массового курорта. Билеты на первые рейсы вместе с турами были раскуплены моментально, хотя стоимость отдыха в Египте и оказалась выше, чем хотелось бы.

С 27 августа регулярных рейсов на Красное море из Москвы станет в 3 раза больше, по 15 рейсов в неделю на каждом маршруте – в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх. А поскольку в международной авиации действует принцип взаимности, столько же смогут выполнять и египетские компании. То есть - 60 рейсов в неделю. Если авиакомпании поставят на маршрут большие лайнеры (а сейчас “Россия” летает в Египет на гигантском Boeing 747, вмещающем 500 пассажиров), на пляжи Хургады и Шарма смогут добраться порядка 20 тысяч отдыхающих каждую неделю. Не перебор? Совсем нет – в Анталью в пик сезона прилетает по 100 тысяч россиян.

Важно, что теперь рейсы разрешены не только из Москвы, а из любого аэропорта России, откуда в принципе можно летать за границу — при этом из каждого региона возможны по 1 рейсу в неделю в Хургаду и по 1 рейсу в Шарм. Вдобавок к шестидесяти столичным. Посмотрим, откуда запустят рейсы в реальности и какие авиакомпании будут их выполнять. Но в любом случае жителям регионов станет удобнее, проще и дешевле отдохнуть в Египте.

Чартерные рейсы по-прежнему под запретом.

КОММЕНТАРИЙ ТУРОПЕРАТОРА

Отдых в Египте станет дешевле

Дарья ДОМОСТРОЕВА, PR-директор компании “Интурист”:

- Увеличение количества рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и возможность вылета из регионов самым наилучшим образом отразится на ценообразовании. Если новые рейсы распределятся между различными авиакомпаниями, это даст возможность для роста конкуренции между туроператорами и, как следствие, на рынке появится больше бюджетных туров и спецпредложений.

ДОМИНИКАНА

В случае с Египтом все-таки остался лимит по количеству рейсов. А для трех стран его сняли – летайте сколько угодно, хоть регуляркой, хоть чартерами, из любого российского аэропорта. Это Доминикана, Южная Корея и Чехия.

Туристам интереснее всего безвизовая Доминикана с ее карибскими пляжами и отелями “Все включено”, где высокий сезон - поздняя осень и зима. Авиасообщение возобновлено опять же с 9 августа, улетевшие первыми самолетами путешественники уже загорают и купаются. Поначалу разрешили всего 3 рейса в неделю, с 27 августа – без ограничений, все будет зависеть от спроса.

Чехия, увы, пока не принимает российских туристов, прилететь туда могут обладатели ВНЖ, граждане ЕС, те, кто едет на учебу, лечение, по бизнесу.

Та же история и с Южной Кореей – просто в отпуск сейчас не улететь, только на лечение (а медицинский туризм в обеих странах развит и популярен) или учебу, да еще и с карантином 2 недели.

Так что в случае с Чехией и Южной Кореей снятие ограничений вряд ли вызовет ажиотаж.

КИПР И ВЕНГРИЯ

Больше рейсов станет на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан. И Кипр, и Венгрия принимают российских туристов, и расширение авиаперевозки будет полезным.

Новый расклад такой:

Москва - Ларнака – увеличение с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Пафос с 3 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (кроме Москвы) в Ларнаку и Пафос с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Москва - Будапешт - увеличение с 4 до 7 рейсов в неделю, Сочи - Будапешт, Казань - Будапешт, Жуковский - Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар - Будапешт, Ростов-на-Дону - Будапешт, Самара - Будапешт - 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

БЕЗ ЗАНЗИБАРА

А вот остров Занзибар в Индийском океане, хит прошлого зимнего сезона, пока остается недоступным – запрет на авиасообщение с Танзанией, в том числе и Занзибаром, Оперштаб продлил до 2 сентября.

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