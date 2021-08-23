Сестра Кристины Асмус публично отчитала Полину Гагарину: вот что произошло

Полина Гагарина угодила в скандал. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полина Гагарина внезапно оказалась в центре скандала! Певицу обвинили во лжи. Причиной стало заявление вокалистки о том, что опасные трюки в своем новом клипе она выполняет сама.

Полина Гагарина на днях представила новый клип на песню "Вчера". Согласно задумке режиссера, артистка танцевала на оживленной автостраде и выполняла опасные трюки. Певица заверила, что все делала сама.

Однако, как выяснилось позже, вместо 34-летней артистки эффектно выпрыгивала из машины в красном вечернем платье ее дублерша - каскадер и актриса Светлана Токарская-Пасхина. По этому поводу высказалась сестра актрисы Кристины Асмус.

По словам Карины Асмус, знаменитость нечестно присвоила себе лавры дублерши, которая буквально рисковала жизнью, выполняя сложный трюк в клипе. "Накипело! Вчера Полина Гагарина написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама. У нас, каскадеров, вопрос - ну как так?! Это неправда. Прыжок лично выполняла крутейшая Светлана Токарская-Пасхина", - публично отчитала она Гагарину.

Певица наврала поклонникам, что выпрыгивала из машины сама. Фото: кадр видеоклипа.

Сестра Асмус отметила, что слова исполнительницы обесценивают работу каскадеров. Она сокрушается из-за того, что Гагарина - не единственная, кто присвоила себе достижения дублеров.

"Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съемках они делали сами. Мы искренно не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре! Возможно, многие даже не задумываются о том, как проходят съемки и выполняются трюки. Это колоссальная подготовка и работа. И почти ни один проект без нас не проходит", - отметила девушка.