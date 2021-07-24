Полина Гагарина ужаснула странным видом

Полина Гагарина шокировала россиян своим видом и поведением Фото: Кадр видео

Полина Гагарина является одной из самых востребованных на сегодняшний день вокалисток страны. Хрупкая блондинка обладает не только мощнейших голосом. Поклонники не раз отмечали умеренность артистки как в одежде, так и в поведении. Однако последнее видео, которое дважды разведенная вокалистка разместила в блоге, привело россиян в ужас.

Полина Гагарина шокировала россиян своим видом и поведением. Певица опубликовала ролик, в котором сидит в компании знакомых, широко расставив ноги. Артистка напевает странную композицию, издает непонятные звуки и высовывает язык. При этом 34-летняя звезда зачем-то расстегнула шорты.

Артистка напевает странную композицию, издает непонятные звуки и высовывает язык. Фото: Кадр видео

Молодая женщина после развода со вторым мужем Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочку Мию, выглядит изможденной. Публику напугал иссохший внешний вид звезды. Поклонники переживают за певицу.

"В последнее время удивляет такое поведение", "Это кто вообще?", "Никакой культуры поведения, не стыдно самой потом смотреть на это?", "Много вопросов к данному видео, жесть", "Растопыриться так некрасиво. Вроде вы уже взрослая женщина", "Что это было, от Полины не ожидала", "Жуть какая", "Ужас какой", "Лицо изменилось так!", "Шок, что она вытворят...", Господи, что это", "Что-то со здоровьем у нее, с каждым разом худеет и худеет", "Это видео точно не стоило выкладывать. Все страшно. И вид, и песня", - делится публика.

Напомним, Полина Гагарина в начале 2021 года оформила официальный развод с модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Долгое время эту красивую пару считали одной из самых прочных и дружных. Злые языки поговаривают, что некогда гармоничный союз распался из-за разницы в доходах супругов.