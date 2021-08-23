В Армейских международных играх - 2021 участвуют военные 44 стран

Выставочные экспозиции Форума представлены в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» и Армейские международные игры - 2021 проходят одновременно (начало 22 августа 2021, конец — 4 сентября).

Выставочные экспозиции Форума представлены в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Общая площадь - более 330 тысяч кв. метров.

Нынешние армейские игры - седьмые по счету. Первые проводились в 2013 году. Тогда в них участвовали команды четырёх стран (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан). В этом году участвуют военные 44 государств.

В прошлом году на играх было установлено 37 рекордов боевого мастерства. Из них 10 принадлежать воинам иностранных государств (Узбекистан - 6, Белоруссия - 3, Китай - 1). А остальные 27 - россиянам.

Армейские международные игры в этом году пройдут на территории 11 стран. По количеству участников они станут самыми массовыми. На места проведения конкурсов прибыли 273 команды, что на 43% больше, чем в прошлом году.

В этом году в соревнованиях впервые будут участвовать военнослужащие национальных вооруженных сил Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Камеруна и Королевства Эсватини. Представители армии Республики Мали (Западная Африка) впервые примут участие в «Танковом биатлоне». Военнослужащие Исламской Республики Пакистан и Государства Катар впервые будут соревноваться в конкурсе «Снайперский рубеж», а специалисты из Мозамбика, Буркина-Фасо, Королевства Эсватини и Камеруна впервые продемонстрируют свое мастерство в конкурсе «Отличник войсковой разведки".

97 иностранных государств в этом году приняли приглашение Минобороны РФ участвовать в Форуме (в 2020-м их было 92). Ожидается участие 34 представителей руководящего состава министерств обороны иностранных государств.

В Форуме примут участие около полутора тысяч предприятий и организаций (в том числе 60 из 12 иностранных государств), которые представят более 20 тысяч образцов военного и двойного назначения. На Форуме планируется заключить 45 контрактов на сумму около половины триллиона рублей.

Седьмые Армейские игры по количеству участников станут самыми массовыми. Общая численность «личного состава» команд превышает 7 000 человек, задействованы более 1100 единиц вооружения и военной техники.

Минобороны России проведет для иностранцев презентацию танков Т-90МС и Т-14 "Армата", боевых машин на базе боевой платформы "Бумеранг". Зарубежным гостям покажут разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", зенитно-ракетную систему "Антей-4000" и истребитель пятого поколения Су-57. Россия также представит на форуме линейку военной техники, которая использует технологии искусственного интеллекта.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В Москве проходит седьмой Международный военно-технический форум «АРМИЯ» (подробно)