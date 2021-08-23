Еще одна победа BLM: «Железного человека» в фильмах Marvel заменит темнокожая актриса

В финальной части «Мстителей» Железного человека (Роберт Дауни-младший) — уничтожили. Фото: кадр из фильма

Кто не помнит, в финальной части «Мстителей» одного из самых обаятельных персонажей вселенной Marvel — Железного человека (Роберт Дауни-младший) — уничтожили.

И зрители довольно долго горевали, придумывая фантазии на тему возвращения героя. Можно сказать, что в какой-то степени он вернется перерожденным.

Правда, в чуть измененном, более актуальном виде, соответствующем мировой повестке. Теперь в костюме айронмэна будет летать айронвумен. Персонажа по имени Железное сердце сыграет темнокожая актриса Доминик Торн. Эта героиня станет духовной преемницей Старка.

Фото: Instagram.com

В комиксы Marvel темнокожую последовательницу Рири Уильямс решили ввести еще в 2016 году, когда было понятно, что Тони Старк в скором будущем уйдет.

— Железное сердце, предложенное креативным директором Marvel Джо Кесадой после того как я рассказал ему историю Рири, сочетается не только с душой персонажа, но и в целом с франшизой, — объяснял создатель новой героини Брайан Майкл Бендис. — Тони ведь изначально надел броню, чтобы спасти свое сердце. Рири же надевает ее по разным причинам, но сердце по-прежнему здесь играет важную роль. После того как люди ознакомятся с ее историей, они будут поражены, насколько простой и потрясающей оказалась идея Джо.

Фото: Instagram.com

Теперь уже речь идет и об отдельной большой роли в сериале, который выпустит Disney+. А пока Рири появится в картине «Черная пантера: Ваканда навсегда».

Фото: кадр из фильма.

Роль Железного сердца досталась афроамериканке Доминик Торн, у которой на аватарке в инстаграме значится девиз «Черные женщины заслуживают лучшего».

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