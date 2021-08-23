"Два миллиона за четыре месяца": На российских курортах орудует "мафия" копателей

Кладоискатели исследуют пляжи по утрам и вечерам. Фото: Александр РОГОЗА

Наверняка во время отдыха у моря многие такое видели. С утра пораньше или наоборот, попозже вечером, когда пляжи пустеют, на песке появляются они. Люди с «черенками» металлоискателей. Бродят, слушая писк техники, и периодически что-то достают из песка. Такую картину можно видеть на пляжах Вьетнама, Турции, Египта, да и вообще везде. Каждый сезон вслед за туристами на курорты направляются сотни «копателей», которые делают бизнес на растяпах-отдыхающих.

Известный московский кладоискатель Владимир Порываев Фото: Александр РОГОЗА

СКОЛЬКО ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ

Известный московский кладоискатель Владимир Порываев - как раз из таких «джентльменов удачи». Летом застать его в столице практически нереально. Поэтому, поймав во время короткой «пересменки» между российскими курортами, тащим Порываева с техникой на ближайший пляж. Северо-запад столицы, зона отдыха на берегу Москвы-реки. Да, не Сочи, конечно. Не Анапа. Но тоже есть песок у воды и много людей.

- У меня есть друг, Андрей, который в летнее время только этим и живет, - рассказывает Порываев. - Как только начинается туристический сезон, он летит «бомбить» по курортам. Крым, Краснодарский край, Балтика. У него выходит до 300 граммов золота за сезон. (в Москве ломом золото принимают по цене от 2,5 до 4 тысяч рублей за грамм, - Авт.). Серебра - 800-900 граммов. (До 1 тыс. рублей за грамм в зависимости от пробы, - Авт.). Плюс до 90 тысяч монет разного номинала за сезон. Деньги приличные. Рекорд - два миллиона за четыре месяца. Но для него это вот прямо как работа. То есть он с утра выходит на один пляж с прибором, оборудованием и возвращается на место ночевки только вечером. Закончил с одним пляжем - перемещается на следующий.

Северо-запад столицы, зона отдыха на берегу Москвы-реки. Фото: Александр РОГОЗА

Разумеется, после такого рассказа глазки-то у меня загорелись, как у пирата при виде карты Острова сокровищ. Запахло легкой наживой. Тут же договариваемся с Порываевым: если что найдем, делим пополам. Пусть я сегодня и младший научный сотрудник, но все же.

Выходим на пляжную охоту.

Металлоискатель - длинная черная палка с круглой катушкой на конце, которая и ищет в металл. Владимир водит прибором туда-сюда над песком. Медленно продвигаемся вдоль кромки воды.

- Золото ищете? - кричит издалека пузатый дядя-юморист.

Для пляжного поиска подойдет самый простой прибор, даже заморачиваться не нужно Фото: Александр РОГОЗА

ЯЗЫЧОК ОТ БАНКИ ПИЩИТ, КАК СЕРЕБРО

- Для пляжного поиска подойдет самый простой прибор, даже заморачиваться не нужно, - объясняет Порываев. - Главное, чтоб четко давал сигнал - черный металл или цветной. Подойдет металлоискатель стоимостью от 7 тысяч рублей.

Правда, у сенсея с собой агрегат помощнее. Этот сможет найти, скажем, советскую 5-рублевую монету на глубине до 35-40 сантиметров песка.

Что прячется от нас, можно понять по звуку сигнала и колебаниям на экране. Звук повыше и датчик клонится вправо - цветной металл. Низкий звук и колебание влево - железо, черный металл.

- Черные металлы тоже копать нужно. Потому что многие монеты делаются из плакированной стали, - учит Порываев.

Опытные кладоискатели могут добыть до 300 г золота за сезон. Фото: Александр РОГОЗА

Но первые наши находки - все мимо. Пивная пробка и язычок от алюминиевой банки.

- У ювелирных украшений сложной формы, вроде сережки, кулончика или крестика, такие же сходные сигналы, как у язычка пивной банки, - говорит эксперт. - И еще по негласному кодексу пляжных копателей, весь найденный в песке металлический мусор нужно собирать, чтобы не засорять площадку «коллегам».

Порываев старательно забивает карман «пищащими» под металлоискателем пивными пробками кусочками фольги. Нам даже саморезы в песке попадаются!

В течение следующих 20 минут мы находим еще несколько пробок и монет на 32 рубля Фото: Александр РОГОЗА

САМОЕ ЦЕННОЕ — В ВОДЕ

В течение следующих 20 минут мы находим еще несколько пробок и монет на 32 рубля. Плюс детскую машинку. Она торжественно вручена дамочке с ребенком, которая подходит поинтересоваться, не золото ли мы ищем? Это самая популярная шутка у отдыхающих, за день слышим ее полдюжины раз.

Порываев объясняет, что сегодня мы как бы налегке. У нас только один прибор да саперная лопатка. Самый выгодный поиск - непосредственно в воде. Но это уже совсем заморачиваться надо: акваланг, специальное подводное оборудование, пояс с грузом, ласты и все такое. В таком виде он обычно на морских пляжах и занимается «добычей полезных ископаемых».

- На море примерно 60% всего ценного лежит именно в воде. При этом время от времени часть потерянных вещей штормами выносит на берег. На пресных же водоемах Центральной России в воде вообще до 90% всего «хабара». Это связанно с перепадом температур. Если на воздухе +30 градуса, а в воде около +20, кровеносные сосуды сужаются, те же кольца запросто соскальзывают с пальца.

По пляжу уже прошлись другие копатели. Фото: Александр РОГОЗА

ДА ЗДЕСЬ УЖЕ КТО-ТО ПРОШЕЛСЯ!

В курортных местах приходилось слышать, что пляжные копатели - это целая мафия, и побережье поделено между теми или иными группировками.

- На самом деле эти истории придумывают сами копатели, чтобы конкурентов отпугивать, - признается Владимир Порываев. - Честно говоря, я и сам такое иногда рассказываю. Например, видишь на пляже человека с металлоискателем где-нибудь в Сочи, подходишь к нему с серьезным видом: ты что, бессмертный, разве не знаешь, что вот ту часть пляжа держит Ашот, а дальше земля Гургена? Если человек не профи, просто купил для развлечения прибор, он, конечно, поспешит ретироваться. А если такой же, как я, он понимает, что я блефую.

И вдруг Порываев как заорет.

- Елки-палки, а этот пляж до нас уже выбили! - показывает прибором вдаль.

Пляж весь испещрен лунками через каждые три-четыре метра. Просто, когда все время смотришь вниз — их не видно. А кто-то здесь уже копал. И не очень давно. «Выбитыми» на сленге копателей называются места, где накануне прошелся кто-то из коллег. Так что конкуренция - не байки.

Грустим, конечно. К этому моменту наш улов исчисляется приблизительно сотней рублей в виде монет. И отданной малышу машинкой. Негусто. Но объяснимо.

- Сегодня с утра пораньше тут один «ваш» приходил, - подтверждает нам охранник, спрятавшийся от солнца под навесом.

Найденные на пляже деньги мы тратим у ближайшего лотка на лимонад.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Хлебные места

- Географически все просто - куда едет большое количество туристов, там и места перспективнее. Список Порываева: Лазаревское, другие пляжи Сочи, Крыма, крымское побережье Азовского моря, Светлогорск и Янтарный на Балтике.

- Проще всего искать на песке. Максимум на мелкой гальке. Там, где большие камни, украшения сваливаются между ними, прибор их даже не почувствует. Да и достать будет непросто.

- Песок под раздевалками. При переодевании люди порой вытряхивают из карманов различные ценные вещи

- Спортивные площадки. Люди теряют украшения во время активного движения.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Что за это грозит

- Разумеется, найденное на пляже с помощью металлоискателя нельзя отнести к кладам, поэтому с этой точки зрения у человека нет никакой ответственности перед законом, - объясняет адвокат Александр Прудников. - В лучшем случае, если на пляже найдены какие-либо ювелирные украшения, это может быть названо «находкой». По закону такой предмет следует отнести в полицию, написав заявление о находке. При этом на самом деле маловероятно, что хозяин найдется. Через 6 месяцев найденный предмет становится собственностью нашедшего - нужно прийти в отдел, показать свой талон о приеме заявления. Но на практике в большинстве случаев полиция даже не заморачивается с хранением подобных вещей. Человеку, который принес вещь, она и передается на ответственное хранение. И спустя полгода находка автоматически приобретает нового хозяина, для этого даже в полицию дополнительно ходить не надо.

- Тем не менее есть прецеденты, когда «кладоискателей» на пляжах штрафовали по административной статье «Проведение археологических полевых работ без разрешения». (Обычному гражданину за такое грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, изъятие найденных предметов и оборудования, - Авт.).

- На самом деле это глупость. Очевидно, что общественный пляж не может являться культурным слоем, поэтому какие же это археологические работы? Это все бездоказательно. На мой взгляд, по большому счету поиск с металлоискателем на пляжах с точки зрения закона не несет никаких рисков.