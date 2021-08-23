Полицейские назвали девять фраз, которые выдают телефонных мошенников

В МВД России по Московской области предостерегли россиян от уловок телефонных мошенников. Фото: Shutterstock

В МВД России по Московской области предостерегли россиян от уловок телефонных мошенников. По словам полицейских, преступники часто используют методы социальной инженерии, чтобы вынудить жертву выдать нужную информацию или побудить перевести деньги.

В МВД советуют не доверять звонящим, которые используют следующие фразы:

“Ваш родственник или близкий человек попал в беду”.

“Ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами”.

“С вашего банковского счета происходят операции по списанию”.

“Вам ошибочно переведены деньги”.

“Вы участвуете в акции и выиграли приз”.

“Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться”.

“Ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке”.

“Ваши инвестиции и бизнес - гарантия отличного дохода”.

“Вы можете предупредить преступление”.

Также полицейские советуют:

Не передавать своих технические устройства незнакомым людям.

Ни при каких обстоятельствах и никому не сообщать пароли и коды доступа к банковским картам и счетам - ни один из настоящих представителей банка никогда не запросит у клиента данную информацию.

Не верить, что сотрудник банка звонит клиенту при сомнительной операции - на самом деле в данном случае банк просто блокирует счет.

Не доверять определителю номера - преступники используют специальные программы подмены номера, в результате которой телефон определяет номер как принадлежащий банку.

Не переходить по сомнительным ссылках при использовании интернета, так как преступники создают сайты-двойники, различие в наименовании может быть в одной точке и требует более внимательного использования.

Как ранее писал сайт kp.ru, каждый десятый звонок на любой телефон может быть от мошенников. Средняя сумма, которой лишается человек, поверив преступник - от 8 до 10 тысяч рублей. Например, только на жителях Красноярского края интернет-мошенники “заработали” почти 853 миллиона рублей. Всего же со счетов россиян похищается до 5 миллиардов рублей ежемесячно.