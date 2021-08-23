Полицейские назвали девять фраз, которые выдают телефонных мошенников

В МВД России по Московской области предостерегли россиян от уловок телефонных мошенников.
Фото: Shutterstock
В МВД России по Московской области предостерегли россиян от уловок телефонных мошенников. По словам полицейских, преступники часто используют методы социальной инженерии, чтобы вынудить жертву выдать нужную информацию или побудить перевести деньги.
В МВД советуют не доверять звонящим, которые используют следующие фразы:
“Ваш родственник или близкий человек попал в беду”.
“Ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами”.
“С вашего банковского счета происходят операции по списанию”.
“Вам ошибочно переведены деньги”.
“Вы участвуете в акции и выиграли приз”.
“Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться”.
“Ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке”.
“Ваши инвестиции и бизнес - гарантия отличного дохода”.
“Вы можете предупредить преступление”.
Также полицейские советуют:
Не передавать своих технические устройства незнакомым людям.
Ни при каких обстоятельствах и никому не сообщать пароли и коды доступа к банковским картам и счетам - ни один из настоящих представителей банка никогда не запросит у клиента данную информацию.
Не верить, что сотрудник банка звонит клиенту при сомнительной операции - на самом деле в данном случае банк просто блокирует счет.
Не доверять определителю номера - преступники используют специальные программы подмены номера, в результате которой телефон определяет номер как принадлежащий банку.
Не переходить по сомнительным ссылках при использовании интернета, так как преступники создают сайты-двойники, различие в наименовании может быть в одной точке и требует более внимательного использования.
Как ранее писал сайт kp.ru, каждый десятый звонок на любой телефон может быть от мошенников. Средняя сумма, которой лишается человек, поверив преступник - от 8 до 10 тысяч рублей. Например, только на жителях Красноярского края интернет-мошенники “заработали” почти 853 миллиона рублей. Всего же со счетов россиян похищается до 5 миллиардов рублей ежемесячно.