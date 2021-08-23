В Австралии начали отстреливать собак из-за пандемии коронавируса

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В Австралии громкий скандал, вызванный зверским убийством собак. Бродячих животных отловили и поместили в специальный приют — казалось бы, все теперь у них должно быть хорошо. Но затем 15 животных, в том числе 10 щенят, застрелили. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса пристроить хвостатых в добрые руки оказалось невозможно.

Инцидент произошел в графстве Бурк в Новом Южном Уэльсе на прошлой неделе. О деталях этой истории сообщает местное издание The Sydney Morning Herald. Неделю назад владельцы приюта заметили, что животные стали вести себя агрессивно: дрались между собой, нападали на персонал. В общем, совсем не походили на несчастных собачек, которые благодарны кормящим их людям. Правда, драчунов было всего двое, но совет графства постановил убить 15 животных. По-другому и не скажешь, слово «усыпить» тут не подходит, ведь по местным правилам животных можно просто пристрелить.

Когда активисты и зоозащитники начали задавать вопросы, выяснилось, что приют был переполнен — уж не эти ли объясняется агрессивное поведение некоторых животных, которых внезапно «уплотнили»?

Спасти псов могли бы люди, но в самом графстве Бурк желающих в достаточном количестве не нашлось. Приехать за новыми друзьями могли бы соседи: но в этих местах ввели жесткие карантинные меры из-за ковида.

- В настоящее время в городе сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом. Число положительных случаев растет. Большинство сотрудников совета были уволены, чтобы избежать распространения вируса в графстве, - говорится в заявлении местных властей. - На сегодня в графстве выявлено семь случаев заражения коронавирусом.

Надо сказать, что Австралия изначально выбрала в качестве способа борьбы с коронавирусом максимальную изоляцию. Когда живешь на краю мира, это логичный выход. Были минимизированы перемещения между штатами и графствами, чтобы предотвратить распространение вируса. Во многих районах они действуют и сейчас. Так что животные оказались заперты не только в приюте, но и в своем графстве. Когда стало известно о решении местного совета, сотни людей по всей стране выразили желание забрать хвостатых себе, но добраться до приюта они не могут.

Как бы то ни было, теперь к расследованию этого шокирующего случая подключилось Королевское общество защиты животных. Возможно, тот, кто принимал решение о расстреле, будет наказан.

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