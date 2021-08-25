Клады юрского периода: где в Подмосковье откопать позвонки плезиозавра и зубы древних акул

Древние останки в Московской области нужно искать вокруг карьеров Фото: Андрей АБРАМОВ

Одни ищут золото партии, другие клад Колчака. Но это легенды, которые лишь будоражат умы. В Московской области можно отыскать реальные сокровища доисторической эпохи. Речь про ископаемые остатки, по-научному — фоссилии. На глубине в десятки метров покоятся тысячи организмов прошлых эпох, за которыми охотятся коллекционеры. В отряд кладоискателей ископаемых записался корреспондент «КП».

«ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ» И РОГА БОГА

Цельный скелет динозавра без подготовки и техники найти нереально. Зато в Московской области полно ископаемых меньшего размера.

Белемнит — «клюв» или ростр прадедушки современных кальмаров. Внутренняя раковина, в которой были мозг и сердце существа. Когда моллюск умирал, ростр заполнялся раствором кальция. За миллионы лет он превращается в окаменелость, которая похожа на остроконечный патрон винтовки. В народе их прозвали «чертовыми пальцами». Крестьяне находили окаменелости и считали, что камни странной формы оставляют бесы. Пальцы перетирали в пыль и присыпали раны.

Аммонит — закрученная раковина моллюска. Назвали в честь рогатого древнеегипетского бога Амона. Самое ценное, если на ней сохраняется перламутр с радужными отливами.

Алексей Марков был журналистом, преподавателем и занимался бизнесом, а теперь стал экскурсоводом Фото: Андрей АБРАМОВ

Двустворки и брахиоподы — предок современных мидий.

— Строго говоря, это не сами моллюски, а их форма, которую за миллионы лет заполнили разные минералы. В Подмосковье это фосфорит, кальцит, пирит. В Австралии находили белемниты заполненные драгоценным опалом. Они стоят миллионы долларов, — объясняет наш проводник Алексей Марков.

Группа идет по границе между Воскресенским и Егорьевским районами. Точные координаты гид просит не указывать —вдруг набегут расхитители. А наш проводник за идею. Он был учителем-краеведом в сельской школе. В пандемию прошло сокращение.

— По образованию я палеогеограф — эта наука восстанавливает ландшафты былых эпох. Когда работа в школе закончилась, я пошел в центр занятости. Инспектор долго смотрела на мой диплом и направила дворником на хлебозавод. Наверное, уборка территории и палеогеография как-то связаны в их представлении, — шутит Алексей.

Тогда мужчина стал водить экскурсии. Одна из его программ совмещает прогулку по диким местам и поиск ископаемых.

Работенка не пыльная: копошишься в юрском песке лопаткой и достаешь артефакты Фото: Андрей АБРАМОВ

ДОИСТОРИЧЕСКОЕ МОРЕ

Мы идем к Лопатинским рудникам — самому большому месторождению фосфоритов в Европе. С дореволюционных времен тут добывали горную породу— из нее делают удобрения. В 1993 году разработку остановили. Запас ресурсов, наверняка, еще есть. Но полезные ископаемые залегают под жилым сектором. В 70-е снесли 11 деревень, чтобы расширить добычу. Сейчас такой роскоши позволить себе не могут.

— Наверное, здесь самая дешевая земля в Подмосковье. Сотка около 5000 рублей. Землю нарезали работникам воскресенских предприятий (химическая промышленность в городе Воскресенск — Ред.). Но здесь нет питьевой воды — она кислая, даже для полива не подходит. Некоторые смельчаки все же построили себе подобие садов, понаставили солнечных батарей на домики, за водой ездят в соседнее СНТ, — рассказывает Алексей.

Фосфориты лежат на глубине 15 — 20 метров. Это юрские пески — тот самый слой, который, который был на поверхности, когда по Земле разгуливали динозавры.

На территории Воскресенского района было мелководное море. Там и плавали моллюски, которых мы идем добывать. Также в море обитали плезиозавры — с них рисуют Лох-несское чудовище — и ихтиозавры — «дельфиноакулы».

Землю из Лопатинских рудников увозили на переработку. Но часть отвалов осталась. Поэтому копать землю на 20 метров вглубь нам не придется. Ископаемые клады ждут на отвале породы, которую извлекли добытчики.

Скелет плезиозавра тут вряд ли найдешь — землю доставили из карьера огромными ковшами. Хрупкие кости могли перемолоть, и обыватель на глаз вряд ли отличит их от простого камня. А вот аммонитов и белемнитов хоть отбавляй.

— Тут находили зубы древних акул, позвонки плезиозавра, — раззадоривает группу проводник.

Отмыли аммониты в реке — сияют! Фото: Андрей АБРАМОВ

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ЗА НАХОДКИ

Для поисков окаменелостей никаких особых инструментов не надо. Работаем садовыми и саперными лопатками. Сковырнул слой юрского песка — и показался «чертов палец». Поначалу собираешь все подряд. А когда наберется с десяток, уже становишься разборчивым. Тот отломан, этот мелкий. В итоге за два часа накопал сотню белемнитов, но домой увез только один — размером с экран новых айфонов.

Вообще окаменевшие белемниты могут достигать и полуметра. Но как всегда, «у нас в Москве климат не тот». Древние кальмары любили места потеплее и росли до таких размеров в других широтах.

Совками остервенело работает вся группа. Детям везет — раз в минуту к экскурсоводу подбегает ребятенок и протягивает очередной перламутровый панцирь. Взрослые, позабыв все проблемы, зарываются в черный песок по колено.

Аммониты чаще попадаются осколками. Но за пару часов участникам группы удается найти и целые экземпляры с детский кулачок. От некоторых на руках остаются разноцветные блестки — минеральные осадки.

— За неделю на воздухе они меняют цвет в сторону серебра. Покрывают бесцветным лаком, чтобы сохранить перламутр, — предупреждает проводник.

Набил рюкзак ископаемых — и поехал домой разбирать коллекцию. Стал искать, сколько же я смогу выручить за этот клад. На подмосковные фоссилии цены скромнее, чем на драгоценные австралийские. На «Авито» маленькие белемниты выставляют по 50 — 100 руб., крупные до 1000 руб. Иногда народные целительницы скупают обломки по 300 — 500 рублей за килограмм, чтобы сделать из них чудо-лекарства.

Целые аммониты идут дороже — от 1000 руб. и до бесконечности. Если экземпляр хорошего диаметра да еще раковина дает интересный отлив, то коллекционеры готовы выложить и 50, и 100 тысяч рублей. Окаменелости превращают в произведения искусства, заковав в металл, инкрустируют драгоценными камнями.

В общем, отыскать свой маленький клад может каждый. Но главная ценность таких походов в другом.

— Здесь исчезает любой конфликт отцов и детей. На поиски ископаемых приезжают всей семьей — с большими и маленькими детьми. Процесс затягивает всех, — улыбнулся экскурсовод, когда я расспрашивал его о ценах.

Белемнит напоминает патрон от снайперской винтовки. Если расколотить его на две части, внутри будет причудливый узор — силуэт древнего кальмара Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Где в Подмосковье самому найти сокровища доисторической эпохи Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Как отправиться на экскурсию с ученым

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