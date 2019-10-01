Светлану Ходченкову и Семена Слепакова застали за поцелуями в Эрмитаже
Слухи о романе Светланы Ходченковой и Семена Слепакова разгорелись с новой силой после того, как парочку заметили в Эрмитаже. Как рассказали инсайдеры, актеры не скрывали друг к другу нежных чувств.
Новые подробности отношений Светланы Ходченковой и Семена Слепакова, похоже, не оставляют сомнений в том, что артисты встречаются. "Да они в Эрмитаже вовсю целовались и обнимались. Семен же развелся весной. Ему некого бояться и и не от кого прятаться. Света тоже свободна", - рассказали "КП" в окружении пары. Отметим, что публичное проявление чувств нетипично для Слепакова, который обычно тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз.
Отметим, Ходченкова и Слепаков познакомились на съемочной площадке сериала "Домашний арест", где Светлана снималась, а Семен выступил сценаристом и продюсером. Сериал вышел в свет в августе 2018 года. Поговаривали, что Слепаков был восхищен стройной фигурой белокурой красавицы и даже делал неоднократные попытки завоевать сердце девушки.
Первые слухи о романе 36-летней актрисы и 40-летнего сценариста появились в начале сентября после того, как звезды пришли вместе на вручение премии, тем самым помножив слухи о своих отношениях. Они также вместе вышли на сцену. Весь вечер актеры держались рядом. Сами знаменитости предпочитают не комментировать свою личную жизнь.
Напомним, Семен Слепаков был семь лет женат на девушке по имени Карина. Сценарист Comedy Club в свое время влюбился в нее с первого взгляда. О супруге продюсера мало что известно. Карина выбрала себе профессию, далекую от мира шоу-бизнеса. Она работает юристом. В 2019 пара распалась. Сообщения о разладе в семье Слепаковых появились в апреле. Тогда с сенсационным заявлением о разводе Семена с женой в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" выступила Ксения Собчак. "Семена я обожаю. Кстати вот тебе сенсация. Андрей, тебе надо обязательно пригласить Семена Слепакова в свою программу, потому что он недавно развелся, он опять стал завидным женихом", - заявила Ксения. "Да ты что?", - удивился Малахов, а за ним ахнули и присутствующие в студии зрители.
Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Их брак продлился пять лет. Артисты познакомились в 2004 году на съемках сериала "Тихий московский дворик", где исполняли роли мужа и жены. В итоге роман воплотился и в реальной жизни, и через год влюбленные поженились. Однако через шесть лет союз распался. В 2011 году супруги со скандалом развелись.
ИСТОЧНИК KP.RU