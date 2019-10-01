2019-10-01T15:38:30+03:00
Звезды

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова застали за поцелуями в Эрмитаже

Актеры не скрывали чувств
Ольга ЛИБГАРДТ
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Семен Слепаков и Светлана Ходченкова на церемонии вручения 17-й ежегодной премии "Человек года 2019" по версии журнала GQ. Фото Сергей Бобылев/ТАСССемен Слепаков и Светлана Ходченкова на церемонии вручения 17-й ежегодной премии "Человек года 2019" по версии журнала GQ. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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Слухи о романе Светланы Ходченковой и Семена Слепакова разгорелись с новой силой после того, как парочку заметили в Эрмитаже. Как рассказали инсайдеры, актеры не скрывали друг к другу нежных чувств.

Новые подробности отношений Светланы Ходченковой и Семена Слепакова, похоже, не оставляют сомнений в том, что артисты встречаются. "Да они в Эрмитаже вовсю целовались и обнимались. Семен же развелся весной. Ему некого бояться и и не от кого прятаться. Света тоже свободна", - рассказали "КП" в окружении пары. Отметим, что публичное проявление чувств нетипично для Слепакова, который обычно тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз.

Отметим, Ходченкова и Слепаков познакомились на съемочной площадке сериала "Домашний арест", где Светлана снималась, а Семен выступил сценаристом и продюсером. Сериал вышел в свет в августе 2018 года. Поговаривали, что Слепаков был восхищен стройной фигурой белокурой красавицы и даже делал неоднократные попытки завоевать сердце девушки.

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Хочется... хочется, чтобы примчался, запыхался, ворвался и спас!
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Первые слухи о романе 36-летней актрисы и 40-летнего сценариста появились в начале сентября после того, как звезды пришли вместе на вручение премии, тем самым помножив слухи о своих отношениях. Они также вместе вышли на сцену. Весь вечер актеры держались рядом. Сами знаменитости предпочитают не комментировать свою личную жизнь.

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Могу сказать о себе две вещи...
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Напомним, Семен Слепаков был семь лет женат на девушке по имени Карина. Сценарист Comedy Club в свое время влюбился в нее с первого взгляда. О супруге продюсера мало что известно. Карина выбрала себе профессию, далекую от мира шоу-бизнеса. Она работает юристом. В 2019 пара распалась. Сообщения о разладе в семье Слепаковых появились в апреле. Тогда с сенсационным заявлением о разводе Семена с женой в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" выступила Ксения Собчак. "Семена я обожаю. Кстати вот тебе сенсация. Андрей, тебе надо обязательно пригласить Семена Слепакова в свою программу, потому что он недавно развелся, он опять стал завидным женихом", - заявила Ксения. "Да ты что?", - удивился Малахов, а за ним ахнули и присутствующие в студии зрители.

Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Их брак продлился пять лет. Артисты познакомились в 2004 году на съемках сериала "Тихий московский дворик", где исполняли роли мужа и жены. В итоге роман воплотился и в реальной жизни, и через год влюбленные поженились. Однако через шесть лет союз распался. В 2011 году супруги со скандалом развелись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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