Столица Приволжья превращается в один из центров российского туризма

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

Круговой пеший маршрут по стене Нижегородского кремля

Теперь нижегородцы и гости города могут пройти по полностью восстановленному боевому ходу крепости. Такая возможность появилась благодаря масштабной реконструкции древней крепости. Протяжённость маршрута – более двух километров. Это самый длинный подобный маршрут в России.

Автор фото: Александр МЕРЗЛЯКОВ

В честь этого события исторического масштаба прошёл флешмоб, в котором приняли участие известные спортсмены, среди которых призёры Олимпиады в Токио сёстры Аверины, почетные гости и жители города, историки, волонтеры и все те, благодаря кому это долгожданное событие состоялось. Две с половиной тысячи человек сомкнули символическое кольцо Кремля, выстроившись на расстоянии вытянутых рук, на всем протяжении боевого хода древней крепости. Благодаря участию во флешмобе у нижегородцев появится возможность в буквальном смысле слова вписать себя в историю Нижнего Новгорода. Имена частников акции занесут в Почетные книги открытия, которые будут храниться в экспозиции кремлевского музея.

А 27 августа в Кремле откроются для посещений и экскурсий башни, в которых размещены современные музеи, рассказывающие об истории города и крепости.

Автор фото: Александр МЕРЗЛЯКОВ

Для неосвященных, боевой ход Кремля – это мощеный кирпичом «тротуар» вверху стены. В древности защитники крепости могли по нему быстро перемещаться для защиты цитадели от врагов. После того как в XVIII веке из-за катастрофического оползня были утрачены Зачатьевская и Борисоглебская башни вместе с двухсотметровым участком стены, круговой проход по кремлевской стене стал невозможен. В 60-е годы прошлого века Борисоглебскую башню восстановили. В 2012 году воссоздали Зачатьевскую башню. Но открыть круговой маршрут по стене было нельзя: у Борисоглебской башни образовалась сквозная трещина. Но в нынешнем году к 800-летию Нижнего Новгорода башню и склоны укрепили, сделали водоотведение и восстановили боевой ход. «Это еще один кирпичик, заложенный в большой фундамент нашего общего единения, созидания нового будущего Нижнего Новгорода», – убеждён нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Также в Кремле открылись для посещения скверы и появилась большая детская площадка. А ещё стала полностью доступной для гостей одна из старейших улиц города - Ивановский съезд. Он начинается от Дмитриевской башни и пересекает Кремль поперёк.

Автор фото: Александр МЕРЗЛЯКОВ

Парк “Швейцария”: от Тобольских казарм до Электрона вход в парк свободный

Комплексное благоустройство парка — крупнейший проект к 800-летию. Это поистине уникальное место. Но его на протяжении долгого времени, по мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, требовалось сделать удобным и комфортным парком для нижегородцев и гостей города всех возрастов. В особенности это касается семей с детьми. Похоже, это удалось на все сто!

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

В ходе работ по благоустройству в парке построили 14 новых детских площадок и десяток спортивных. Обустроена новая километровая кольцевая беговая дорожка. Посажены тысяча шестьсот деревьев, более тридцати тысяч кустарников, а цветники раскинулись на площади почти пяти тысяч квадратных метров.

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

Здесь появились современная инфраструктура, зоны для тихого отдыха, кафе, читальни, детские и спортивные площадки, скейт-парк (площадь которого 1,7 тыс. кв.м.) мини-футбольное поле.

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

При благоустройстве парка уделено особое внимание историческому наследию. Выполнена реставрация объекта культурного наследия «Входы и ограда парка «Швейцария»: отреставрировано 3 км ограды и 9 входов.

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

В «Швейцарии» обустроили 3 новые деревянные беседки — большую, среднюю и малую. В них можно комфортно посидеть отдохнуть, спрятаться под навесом от дождя в непогоду, а в жаркое лето от солнца.

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

Недалеко от Окского откоса на парковой аллее строители установили круглую беседку-качели. Одновременно на ней может кататься и наслаждаться нижегородскими видами более тридцати человек.

Внутри массива деревьев между парковыми аллеями в районе остановки «ул. Батумская» появились две читальни. Архитектура выполнена в максимально сдержанном стиле, не выделяющемся на природном фоне. Площадь каждой читальни — 73 кв.м.

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

А на откосе с видом на Оку установлены видовые «Цветковские качели» – копия рисунка Ильи Цветкова победителя городского конкурса детского рисунка «Мой парк – моя Швейцария».

Работы по благоустройству парка пока ещё продолжаются. Поэтому в настоящее время для посетителей доступна не вся "Швейцария". Полностью парк будет готов к концу нынешнего года.

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 52,2 га — площадь благоустраиваемой территории

- Было: 14,5 км дорожек и «народных» троп

- Стало: 18 км благоустроенных дорожек

- 2 новых фонтана

- 828 парковых светильников

- 155 камер видеонаблюдения

Автор фото: Марина СКРИПКИНА

Александровский сад: в восстановленной сцене «Ракушка» состоялся первый концерт

22 августа в восстановленной исторической сцене «Ракушка» Александровского сада состоялся первый концерт классической музыки. Камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода» дирижировал номинант «Грэмми», главный дирижёр Шотландского камерного оркестра, нижегородец Максим Емельянычев, солисты – Дмитрий Синьковский (скрипка) и Елена Давыдова (скрипка).

Во время концерта прозвучали шедевры эпохи Барокко – произведения Г.Ф. Генделя «Музыка на воде», «Музыка для королевского фейерверка», а также концерты и арии из опер А. Вивальди.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

Первую открытую летнюю эстраду построили в Александровском саду в далёком уже 1958 году по инициативе дирижера И. Б. Гусмана. Вплоть до 1988 года здесь собирались послушать симфонические концерты десятки тысяч нижегородцев. Но в 1990-е «Ракушка» сгорела в результате пожара.

«В начале 90-х сцена была утрачена, а территория вокруг деградировала. Вместе с этим был огромный общественный запрос на ее восстановление. Благодаря 800-летию Нижнего Новгорода удалось запустить проект полного обновления Александровского сада и одним из главных элементов стало именно восстановление сцены. Первый же вечер показал, насколько востребован такой формат мероприятий. Сцена обязательно будет использоваться для проведения концертов, лекций, творческих встреч», – эмоционально прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неординарное событие культурной жизни региона.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

Преобразился и сам Александровский сад. Рядом со сценой проведены работы по благоустройству территории. Отремонтированы лестницы, обустроено несколько километров новых пешеходных дорожек. Сделано освещение. Теперь здесь приятно просто прогуливаться по аллее из световых арок, дышать свежим воздухом и любоваться новыми красивыми цветочными клумбами. А ведь всего год назад эта территория представляла собой обычную лесополосу прямо у стен Кремля.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

Историческая сцена реконструирована в рамках благоустройства Александровского сада к 800-летию Нижнего Новгорода и программы «Среда 800». Концертная площадка «Ракушка» изготовлена по индивидуальному заказу. Она оборудована регулируемым освещением и складным амфитеатром для оркестра. Планируется, что в перерывах между концертами сцена будет открыта для групповых йога-практик и небольших культурных мероприятий.

Так Александровский сад выглядел до благоустройства.

Летний дворик у Дома Сироткина

Летний дворик у Дома Сироткина за последнее время претерпел кардинальные преобразования и стал уютным выставочным пространством. Облагорожен и благоустроен сад, оборудован лекторий и установлены малые архитектурные формы. Посторонний человек ни за что бы не догадался, что всего несколько месяцев назад на этой территории был технический склад. Но местный минкульт решил превратить эту территория в полноценную часть музея. Предназначение музейного дворика - проведение музейных лекций, мастер-классов, публичных встреч и интервью с известными людьми, а также презентаций и концертов. Это общественное пространство, где нижегородцы и гости города смогут отдохнуть, пообщаться в неформальной обстановке, приобщить детей к культурным и обучающим мероприятиям. Открывая новое общественное пространство, глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что здесь организована очень комфортная атмосфера. «Уверен, что этот дворик станет еще одной точкой притяжения для ценителей изобразительного искусства», - поделился своими впечатлениями Глеб Никитин.

Фото: Екатерина СПЕХОВА

Музейный дворик будет доступен для посещения в часы работы музея. До 29 августа здесь пройдут мероприятия Дней Эрмитажа в Нижегородском государственном художественном музее.

А в течение нескольких месяцев в музейном дворике будет демонстрироваться скульптура “Женщина”. Эта монументальная работа создана в 1969 году выдающимся испанским художником XX века Жоаном Миро. “Женщина” относится к числу наиболее значимых произведений последних десятилетий его жизни. Художник воплотил в нём визуальное воплощение архетипической женственности и плодородия. Для этого он использовал гиперболичность, преувеличенность, отсылающие к первобытным формам, которые, по мнению скульптора, отражают женскую сущность.