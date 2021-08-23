Известная актриса рассказала неприятные вещи о личной жизни Олега Меньшикова

После разразившегося скандала с уволенными актерами какие только обвинения не сыпались в адрес Олега Евгеньевича Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Меньшиков 23 августа провел встречу артистов театра имени Ермоловой - обсуждали планы на сезон. В последнее время, как известно, культурное учреждение буквально лихорадит. После разразившегося скандала с уволенными актерами какие только обвинения не сыпались в адрес Олега Евгеньевича. Продолжают всплывать и нелицеприятные подробности его личной жизни.

Так, уволенная из театра актриса Наталья Потапова заявила: «Олег Меньшиков пил как сапожник. Из-за него было отменено 23 спектакля. Но мы все его жалели».

В свою очередь, актриса Елена Бурханова-Калинина высказалась о годовой зарплате Меньшикова. "На протяжении многих лет в театр принимались актеры, режиссеры. Некоторые из них получали огромные гонорары - миллион семьсот тысяч. При том что средняя зарплата рядового актера - 20 тысяч рублей. Если театр заработал на спектакле, то средства должны распределяться равномерно. Сам Меньшиков получает около 24 миллионов рублей в год", - цитирует ее Teleprogramma.pro.

А вот актриса Василиса Пьявко обвинила Олега Евгеньевича в том, что он "уничтожил декорации и коллекции уникальных костюмов" и "платит звездам большие деньги". "Когда он стал худруком, то было снято 85 процентов репертуара. Уничтожены декорации и коллекция уникальных костюмов. Образовалась новая труппа. Худсовет не был создан. Сам Меньшиков часто был на больничном", - пожаловалась артистка.

Не стала молчать и дочь легендарного советского актера Анатолия Папанова. Она в пух и прах раскритиковала худрука. "Сейчас на сцене нашего театра совсем не осталось детских спектаклей. А в пьесе «Дачники» по произведению Горького есть мат. Отношение к нам безобразное. Попасть на спектакль невозможно. Для этого надо обратиться к Меньшикову. А без пропуска тебя, человека, работающего в театре, просто не пропустят", - негодует Елена Папанова.