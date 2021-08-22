Олег Меньшиков ушел с должности директора театра Ермоловой перед скандалом

Олег Меньшиков перед скандалом с увольнениями артистов сложил с себя полномочия директора театра имени Ермоловой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Меньшиков перед скандалом с увольнениями артистов сложил с себя полномочия директора театра имени Ермоловой. Возможно, артист освободил должность из-за проблем со здоровьем. Не так давно он рассказывал о том, что неделю лежал в коме, у него остановилось сердце.

Грандиозный скандал в театре имени Ермоловой разразился в конце июля. Некоторые актеры, находясь в отпуске, узнали, что их сократили. Всего в "черный список" попали 22 человека. В произошедшем они винят 60-летнего Олега Меньшикова. Однако накануне массовых увольнений артист передал должность директора Сергею Кузоятову. Именно он и принял решение о сокращении.

"Меньшиков пытался до последнего отстаивать своих актеров. Речь идет о тех, кто на протяжении долгих лет не выходил на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру", - объяснил свое решение Кузоятов в эфире шоу" Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Сам Олег Евгеньевич ситуацию в театре не комментирует. Недавно он дал очень личное интервью, в котором впервые пожаловался на проблемы со здоровьем. Возможно, из-за плохого самочувствия он как раз и снял с себя обязанности директора.

Меньшиков неделю лежал в коме. У него остановилось сердце, а его жене говорили, что надо готовиться к худшему. "Полгода назад я неделю лежал в коме. Об этом никто не знает, кроме моей жены Насти и нашего ближнего круга. На операционном столе что-то пошло не так. У меня упало давление, остановилось сердце", - откровенничал он.

Сейчас актер не устает благодарить врачей. "Они вытащили меня с того света. Когда я пришел в себя, боялись, что после этого будет, - может, у меня мозг откажет, может, ноги откажут", - делился Олег Евгеньевич. Артист также отметил, что его супруга в тот тяжелый период не могла ни с кем разговаривать. "Настя неделю не спала. Когда я пришел в себя, она боялась, что я не буду прежним", - рассказывал звезда фильмов "Сибирский цирюльник", "Кавказский пленник", "Статский советник"

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