«Я орел, а ты – решка»: Элджей оскорбил Ивлеву в новой песне про свой развод

Слухи о том, что Настя Ивлеева и Элджей переживают кризис в семейной жизни, появились несколько месяцев назад. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева на днях подтвердила, что рассталась с мужем, рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком). По словам звезды трэвел-шоу «Орел и решка», им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что их отношения стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться. Супруги разъехались и четыре месяца жили врозь, пытаясь разобраться в своих чувствах. Время от времени они встречались, но с каждым разом понимали, что их брак уже не склеить.

Ивлеева уверяет, что после развода они с Алексеем остались в хороших отношениях. А вот сам Элджей, похоже так не считает. Музыкант выпустил новую песню, в тексте которой легко считывается ситуация с разводом. В новой композиции, которая носит название «Она тебя любит», 27-летний артист высмеял чувства Насти Ивлеевой к нему.

Поклонники рэпера немедленно решили, что это – музыкальное послание Ивлеевой, в котором он выразил свое истинное отношение к ней. Судя по нелицеприятным высказываниям, Элджей хочет как можно скорее забыть о своем браке. Местами дело доходит до прямых оскорблений. Так, в одной из строчек музыкант обыграл название самого популярного телепроекта экс-супруги, заявив, что он – орел, а она – решка. Музыкант говорит о том, что он устал от преследований своей бывшей возлюбленной, а также прямым текстом намекает, что больше не хочет иметь с ней ничего общего.

- Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты - решка. Я устал тебе говорить… Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл. Просто ты была одной их тех, кто первый сжег мосты навсегда, - поет Элджей.

В новой композиции, которая носит название «Она тебя любит», 27-летний артист высмеял чувства Насти Ивлеевой к нему. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Настя Ивлеева и Элджей переживают кризис в семейной жизни, появились несколько месяцев назад. Преданные поклонники звезды «Орла и решки» заметили, что телеведущая перестала носить обручальное кольцо, с которым раньше не расставалась. Более того, в окружении блогерши рассказали, что они с мужем решили отдохнуть друг от друга и пожить отдельно. Рэпер остался в их загородном особняке, а Настя сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы за 210 тысяч рублей в месяц.

А ведь еще совсем недавно Ивлеева говорила, что больше всего на свете боится потерять мужа. Несколько месяцев назад в откровенном интервью она призналась в любви к Элджею и рассказала, как много дня нее значат их отношения.

- У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь, - рассказала Ивлеева.