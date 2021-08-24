Мошенники обокрали жителя Подольска на 7,5 миллиона рублей

Общий ущерб от действий аферистов составил 7,5 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратился житель Подольска, 46-летний Николай С.* Он рассказал оперативникам, что стал жертвой мошенников. Несколько дней назад на телефон Николая позвонил неизвестный, представившийся сотрудником крупного российского банка.

Звонивший сообщил, что на счетах Николая происходит странная активность, кто-то пытается оформить на Николая кредит. Для того, чтобы обезопасить свои денежные средства, мужчина должен перевести все имеющиеся денежные средства на специальный, безопасный счет. Он поверил словам мошенника, отпросился со службы и скорее побежал в ближайший банкомат.

- Николай С.* направился в банкомат, где снял все свои сбережения. После этого он множеством транзакций перевел все свои сбережения на продиктованный мошенниками счет. Общий ущерб от действий аферистов составил 7 555 284 рубля, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

Несколько дней спустя Николай забеспокоился о сохранности своих сбережений и попытался связаться со звонившим ему ранее якобы сотрудником банка, но номер телефона уже был отключен. Тогда Николай понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию.

Сейчас оперативники разыскивают неизвестного мошенника, который обманом украл у Николая 7,5 миллиона рублей. Откуда у мужчины на счетах была такая крупная сумма, в настоящий момент неизвестно.

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