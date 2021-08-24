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Происшествия24 августа 2021 11:44

Мошенники обокрали жителя Подольска на 7,5 миллиона рублей

Мужчина перевел аферистам все свои сбережения
Иван РУНЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Общий ущерб от действий аферистов составил 7,5 миллионов рублей.

Общий ущерб от действий аферистов составил 7,5 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратился житель Подольска, 46-летний Николай С.* Он рассказал оперативникам, что стал жертвой мошенников. Несколько дней назад на телефон Николая позвонил неизвестный, представившийся сотрудником крупного российского банка.

Звонивший сообщил, что на счетах Николая происходит странная активность, кто-то пытается оформить на Николая кредит. Для того, чтобы обезопасить свои денежные средства, мужчина должен перевести все имеющиеся денежные средства на специальный, безопасный счет. Он поверил словам мошенника, отпросился со службы и скорее побежал в ближайший банкомат.

- Николай С.* направился в банкомат, где снял все свои сбережения. После этого он множеством транзакций перевел все свои сбережения на продиктованный мошенниками счет. Общий ущерб от действий аферистов составил 7 555 284 рубля, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

Несколько дней спустя Николай забеспокоился о сохранности своих сбережений и попытался связаться со звонившим ему ранее якобы сотрудником банка, но номер телефона уже был отключен. Тогда Николай понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию.

Сейчас оперативники разыскивают неизвестного мошенника, который обманом украл у Николая 7,5 миллиона рублей. Откуда у мужчины на счетах была такая крупная сумма, в настоящий момент неизвестно.

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