Дворника театра имени Моссовета мошенники развели на 600 тысяч рублей

Телефонные мошенники украли у дворника театра Моссовета 600 тысяч рублей. Фото: Shutterstock

42-летний Евгений (имя изменено) работает дворником при Государственном академическом театре имени Моссовета на Большой Садовой улице. Недавно мужчина стал жертвой мошенников.

Евгений находился на рабочем месте, когда на его телефон позвонили. Дворник поднял трубку и услышал убедительный мужской голос. Собеседник представился сотрудником банка и предупредил Евгения, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Конечно, сотрудник театра сам ничего не оформлял. Тогда звонивший объяснил, что помешать мошенникам воспользоваться его деньгами Евгений сможет, если срочно отправится в ближайший банкомат, снимет все деньги и положит на так называемые безопасные счета.

Дворник обещал четко следовать рекомендациям мужчины в трубке. Он предупредил начальство и отлучился с рабочего места. Дойдя до банкомата, он обналичил все средства и перечислил их на счета, которые продиктовал звонивший. Мужчина обещал, что как только атаки прекратятся, деньги будут возвращены Евгению. Но спустя какое-то время дворник забеспокоился, что его средства всё ещё не вернули. Он попытался связаться с банком, но там мужчине объяснили, что он стал жертвой мошенников. После этого Евгений обратился в полицию.

— Поступило заявление от 42-летнего гражданина, что ему позвонило неустановленное лицо, которое представилось сотрудником банка и убедило заявителя перевести деньги на резервные счета, которые продиктовал звонивший. Сумма ущерба 600 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас по данному заявлению полиция проводит проверку.

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