Дважды разведенная Ирина Апексимова сделала признание о травле и одиночестве

Актриса Ирина Апексимова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Апексимова, которую телезрители помнят по суперпопулярному в нулевые сериалу "День рождения буржуя", последние годы почти не появляется на экране. 55-летняя звезда погрузилась в театральную деятельность, а карьере актрисы предпочла руководящую должность: Апексимова - директор сразу двух столичных театров (Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки"), а значит, всегда как на вулкане. Какие интриги против нее плетут артисты, на что она готова ради своей "блатной" дочери, и почему не может устроить личную жизнь, Апексимова откровенно рассказала в интервью Вячеславу Манучарову.

О ТРАВЛЕ В ТЕАТРЕ

- Мои начальники получали огромное количество жалоб и писем от актеров, как минимум, по четыре в месяц. Писали, что я не имею образования, мол, работала артисткой кордебалета. Что я наркоманка, алкоголичка, самый главный вор... Я хорошо знаю, что такое актеры: сегодня они тебя обожают-целуют, а завтра возненавидят. Это профессиональная деформация, потому что артисты должны всем нравиться и со временем они - то есть мы - начинаем себя считать великими.

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫГНАТЬ "СТАРУЮ ГВАРДИЮ"

- Все актеры, которые пришли при мне, работают на срочных контрактах, а "старая гвардия" - на бессрочных. Конечно, те деньги, которые я трачу на зарплаты людей, давно не появляющихся в театре, я бы лучше пустила на тех, кто оттуда сутками не выходит, выпуская премьеру за премьерой. Но по закону, прежних актеров перевести на контракты невозможно, а в театре на Таганке это половина труппы. Они годами ничего не играют, но железно получают свои оклады, которые уже воспринимают как пособия. Уволить этих людей я не могу, ведь они сразу предъявят мне претензии, что я их не занимаю в репертуаре. Ладно, театральные старики - и я их не трогаю и не собираюсь трогать. Но самый тяжелый балласт - это среднее поколение. Они прекрасно понимают, что дальше пенсия, а им нужна выслуга лет. Я могу начать их ловить: приходят ли они в театр в рабочее время, опаздывают ли. Так их можно будет уволить. Но я не хочу выживать актеров таким образом.

О СЛАБЫХ МУЖЧИНАХ

- Я не презираю мужчин, я постоянно в них разочаровываюсь. Слабые. Ну, не все, конечно, а те, кто встают на моем пути (актриса была замужем дважды: за актером Валерием Николаевым и бизнесменом Алексеем Кимом. - Ред.). Я же общаюсь с творческими людьми, а не с врачами, миллионерами. Мужчины пытаются зависеть от меня, а не стать мне опорой - хотят жить за мой счет. Но я не боюсь остаться одна. Быть с кем-то ради того, чтобы тебе подали стакан воды... Да гори оно все огнем!

О "БЛАТНОЙ ДОЧЕРИ"

- Даша (27-летняя актриса Дарья Авратинская - дочь Апексимовой от брака с "буржуем" Валерием Николаевым. - Ред.) работает в моем театре. Ну конечно, меня гнобят. Если ее берут на какую-то роль, значит, это я непременно ее пропихнула. А какое количество опусов в Интернете о том, что она бездарная, бесталанная..! Ей неприятно, но она не жалуется. Даша ведь прекрасно понимает, что если она пожалуется, я как мама должна буду уничтожить этих людей.

О ЛАРИСЕ ДОЛИНОЙ

- Мы же вышли из Одессы, мы все там родственники. Мы с Ларисой четвероюродные сестры. Сейчас, когда она начала работать в театре (Долина играет в спектакле-мюзикле "Суини Тодд". - Ред.), мы стали больше общаться. В детстве мы не были знакомы, впервые увиделись на проекте "Две звезды", где я пела с Александром Маршалом, а Лариса - с Гариком Мартиросяном. Я подошла первая, потому что с ранних лет знала, что мы с ней родственницы. Представилась, назвала пару имен. Оказалось, она вообще не была в курсе наших родственных связей!