«России есть чем гордиться»: Владимир Путин открылся форум «Армия-2021»

23 августа в подмосковном парке «Патриот» начал работу военно-технический форум «Армия-2021». Фото: Иван МАКЕЕВ

23 августа в подмосковном парке «Патриот» начал работу военно-технический форум «Армия-2021». Российские военные и их зарубежные коллеги из 97 стран приступили к ознакомлению с новинками оборонной промышленности. Обсуждают сотрудничество в сфере обороны. В церемонии открытия форума принял участие Владимир Путин. Президент отметил, что России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам.

СТРАНЕ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ ФЛОТ

«России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам, - сообщил президент России. - Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80% – это больше, чем в других ядерных странах мира».

Впервые одна из экспозиций форума полностью посвящена Арктике. Северный регион - зона российских интересов. Во время открытия форума, из парка «Патриот», президент дал команду по видеосвязи на закладку двух современных кораблей ближней морской зоны и четырех новых подлодок. Это два атомных подводных крейсера «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» («Севмаш» в Северодвинске), две большие подлодки «Можайск» и «Якутск» («Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге) и два корвета – «Грозный» и «Буйный» («Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре). По словам главы государства, судостроительным предприятиям и дальше предстоит серьезная работа по исполнению гособоронзаказа.

«Особо отмечу, что на все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии. Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот», - сообщил Владимир Путин.

ВОЕННЫЕ ИГРЫ

На полигоне Алабино в Подмосковье проходят «Армейские международные игры — 2021». В этот раз военнослужащие покажут мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах 11 стран.

Соревнования начались с танкового биатлона. В «Армии-2021» участвуют 20 стран: с команды из России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Однако не только мастерством, но и оснащением российская армия удивляет в 2021 году. Военно-технический форум - прежде всего, выставка оборонно-промышленного комплекса. Здесь представлено более 28 тысяч единиц стрелкового оружия и техники. Многое уже в боевых условиях доказало свою эффективность. По данным Минобороны, во время выставки планируется заключить госконтрактов на полтриллиона рублей. Почти 100 стран прислали своих представителей.

Некоторые из образцов не имеют аналогов в мире. Чего стоят российские гиперзвуковые ракетные комплексы. Инновации в обороне - тренд этого форума. Повсюду беспилотники и технологии искусственного интеллекта. Современное оружие само может следить за целью и определять потенциальную угрозу.

Презентации форума - беспилотный вертолет концерна «Калашников» с новой ракетой, самонаводящаяся ракета КБ Машиностроения из Коломны и тяжелый бронетранспортер БТР-V2 «Волат» из Беларуси.

К примеру, «Рособоронэкспорт» планирует подписать в рамках работы форума более десяти контрактов и провести десятки переговоров со своими иностранными партнерами. Помимо заявок на проведение переговоров организация получила запросы от делегаций из 40 стран на организацию более 500 презентаций российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.