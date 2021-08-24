«Голые» звезды на «Новой волне»: Дерзкое декольте Лободы и Марув в нижнем белье

У Оли Бузовой шикарная фигура, но тут она выглядит словно конфета, которую подвязали бантом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, эстрадные чаровницы любят привлекать внимание публики своими формами. У кого это получилось достойно, а кто все-таки допустил промах - об этом kp.ru поговорила со звёздным дизайнером Ксенией Князевой, которая рассмотрела наряды красавиц на музыкальном конкурсе «Новая волна».

Ксения Князева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана Лобода

- Фигуру Лободы сложно испортить каким-то несуразным платьем. Тем более, если такое дерзкое декольте, открыта доменах нога и красивые плечи. Везде все эффектно и хорошо,-говорит Князева об образе Светланы.-И мне нравится портупея, которая в качестве декоративного элемента украшает бедро, талию, грудь. Все шикарно в этом образе.

Светлана Лобода Фото: Личный архив

Ани Лорак

- Этот образ - платье-комбинация, локоны, длинные серьги, загар, все это отдаёт 2000-ми. Наверняка навеян Марайей Керри. Ани словно копирует ее. Да, фигура у Лорак хорошая, но можно было посмотреть что-то более современное, какой-то более модный образ. Можно быть в тренде и при этом секси.

Да, фигура у Лорак хорошая, но можно было посмотреть что-то более современное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова

- Словно сэкономили на костюме. На дизайне, стразах, ткани. Я понимаю, что это концертный наряд, но он выглядит, как костюм из провинциального ДК.

Немножко отдаёт аниме: короткая юбка, лиф. Не могу понять, что не так. Словно второпях сшили. Тут двойные трусы или боди на трусы надеты... У Оли шикарная фигура, но тут она выглядит словно конфета, которую подвязали бантом.

Ольга Бузова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марув

- Сценическая история. Словно Моника Белуччи позирует для Дольче Габбана. В этом что-то есть. Единственное, что смущает: грудь Марув немножко вываливается из корсета. Маловат корсет. И качество гипюра на рукавах хромает. И чулки можно более эстетичные выбрать.

В этом что-то есть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Асти

-У Асти необычный образ. Трендовые штаны и топ оригинальный. И образ в целом классный. Хороший и второй образ, в стиле диско. Тот случай, когда мерцание не выглядит дёшево. Очень все красиво, аккуратно. Наряд в стиле 80-х. Костюм-тройка смотрится здорово, молодёжно.

Асти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Асти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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