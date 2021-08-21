"Мы с Олей все делаем без камер": Что Билан сказал о поцелуях с Бузовой на "Новой волне"

Дима Билан напомнил, что ему пока 39,8 - день рождения у певца в декабре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двадцать лет назад музыкальный конкурс «Новая волна» и его руководитель Игорь Крутой явили миру Диму Билана. И вот Дима уже отмечает в рамках конкурса свой 40-летний юбилей.

- Мне пока 39,8. День рождения только в декабре, - объяснил зрителям Билан.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо заметить, что это был один из лучших концертов «Новой волны». Три с половиной часа пролетели на одном дыхании. Тут надо отдать должное продюсеру Димы Яне Рудковской, которая за эти годы подобрала в репертуар артиста немало хитов.

Коллеги юбиляра тоже не оплошали, перепевая песни Билана.

Филипп Киркоров блистал шикарным исполнением кавера на хит «Химия» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лепс, например, голосил «Не молчи». Григорий не отступил от билановской гармонии, но спел со своим коронным надрывом. Филипп Киркоров тоже блистал не только эксклюзивной зеркальной курткой известного бренда (как всегда, по цене «однушки» в Москве), но и шикарным исполнением кавера на хит «Химия». До мурашек, до слез.

Светлана Лобода перепела «Малыш» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Лобода перепела «Малыш».

Вышла в чёрном вечернем платье, щедро украшенном цепями и прочими броскими аксессуарами. Но, конечно, партер разглядывал стройные формы артистки: дерзкое декольте и длинные ноги, открытые благодаря смелому разрезу.

Не менее откровенное платье было у Ани Лорак. Там-то вообще вырез был до талии. Ну благо есть, что показать.

Ольга Бузова на репетиции появилась в футболке «Где мой коньяк?» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова вовсе начала удивлять ещё на репетиции, появившись в футболке «Где мой коньяк?». Своеобразный отсыл к недавнему скандалу с комментатором Губерниевым. Пару раз припомнил Оле эту перебранку с ведущим и Билан. Благо Бузова реагирует уже на выходку Губерниева снисходительно, без эмоций.

На дружеской вечеринке после концерта паре кричали «Горько!» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот от общения с Биланом Олю похоже эмоции переполняют и видимо, это взаимно. Дуэт «Пьяная любовь» начался с поцелуев на концерте и закончился криками «Горько!» уже на дружеской вечеринке.

- Я ещё зубы не успел почистить. Мы с Олей все делаем без камер, - отшутился Билан.

«Мы с Олей все делаем без камер» - отшутился Билан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, это не помешало танцам парочки под медляки «Руки вверх» и Юру Шатунова.

Ну и Билан все-таки парень свободный, не женат пока. Ну чем не замена Даве?

Парочка зажигала под медляки «Руки вверх» и Юру Шатунова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, на юбилейном вечере Дима рассказал, что после «Евровидения» ему предлагали карьеру на западе, но он отказался, о чем сейчас не жалеет.

- Я не хотел быть подмастерьем. Все-таки в России у меня уже есть имя. А что там меня ждало? Неизвестность. Друзья до сих пор спорят. Кто-то считает, что я все правильно сделал, другие же думают, что я дурак. Мол, надо было попробовать, -вздохнул Билан.

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