«Андрюша, не шали»: Лера Кудрявцева сняла голого Малахова в душе

Андрей Малахов. Фото: Инстаграм.

В Сочи продолжается песенный конкурс «Новая волна». Кроме ярких фестивальных будней ведущая музыкального шоу Лера Кудрявцева делится в Инстаграме кадрами, снятыми вне сцены. В том числе и в отеле, где остановились участники «Новой волны». Телеведущая озадачила поклонников видео, снятым в собственном номере. В ролике Лера запечатлела… голого Андрея Малахова, раздевающегося в ее комнате.

На фестиваль Кудрявцева приехала одна, без мужа Игоря Макарова и дочки Маши. Да и Малахов прилетел в Сочи без близких, свободным от семейных обязательств. Видимо, это и настроило ведущих на игривый лад. В ролике Лера демонстрирует смятую двуспальную кровать и Андрея Малахова, который объявляет, что они с Лерой разместились в одном номере.

В видео Лера показала Андрея в своем номере в домашнем виде. Фото: кадр видео.

«Андрюх, ну что. Иди голову мой, что стоишь-то? – командует Лера коллеге.

«Вы понимаете, что мы с Лерой в одном номере?» - спрашивает на камеру Малахов.

«Да, вот у нас постель, вот трусики твои висят на вешалке», – смеется за кадром Кудрявцева.

Малахов послушно направляется в ванную и начинает, эротично пританцовывая, стягивать с себя футболку. Когда телеведущий обнажает накачанный торс, видео прерывается на самом интересном месте. А в кадре появляется Дима Билан, скучающий возле двери в номер Кудрявцевой. Добрая Лера приглашает и его к себе в номер. Многие отметили, что Билан в видео очень напоминает Джонни Деппа в образе Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря".

А затем отправила его раздеваться в душ. Фото: кадр видео.

- Голый Малахов в номере у Кудрявцевой! Дима Билан под дверью номера Кудрявцевой! - подписала видео Лера, попутно прорекламировав подписчикам свой телепроект "Секрет на миллион".

Шуточный ролик тут же вызвал массу вопросов и комментариев. «Лера! Вы там «Новую волну» снимаете или «Аншлаг»?», «Андрюша, не шали», «Лера всем готова устроить головомойку», «Что за вид», - пишут фолловеры под постом с видео.

Кудрявцева и Малахов вместе ведут "Новую волну" в Сочи. Фото: Инстаграм.

Если в номере телеведущая показала Малахова в шортах и в мятой футболке (а потом и вовсе без нее), то на сцене Андрей появляется в неизменно стильном образе – бархатный пиджак, белая рубашка, галстук-бабочка. Лера же поразила поклонников сногсшибательным черным вечерним платьем с открытыми плечами. Образ дополнили длинные черные перчатки, отделанные массивными золотыми цепями. В этом эффектном наряде Кудрявцева появилась на сцене в один из фестивальных дней.